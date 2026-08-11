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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι μια πληθωρική προσωπικότητα που επιζητά μονίμως την προσοχή, των media, των Αμερικανών, ολόκληρου του κόσμου.

Τον περασμένο μήνα, η ομάδα ασφαλείας του αντιμετώπισε το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα, προσπαθώντας να τον κάνει να… εξαφανιστεί. Και επιστράτευσαν ένα φορτηγό catering.

Αυτό αναφέρει η Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Τουρκία, η ασφάλειά του αναγκάστηκε να τον φυγαδεύσει καθώς υπήρχε αξιόπιστη απειλή δολοφονίας από το Ιράν.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναγκάστηκε να κρυφτεί, να απομακρυνθεί εσπευσμένα ή να οδηγηθεί σε ασφαλές μέρος. Με αφορμή την αποκάλυψη της Washington Post, το Newsweek συγκεντρώνει τα πέντε πιο παράξενα μέρη στα οποία έχει κρυφτεί.

Σε ένα φορτηγό catering

Ο Τραμπ είχε φτάσει αεροπορικώς στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με ένα νέο Boeing 747, δωρεά του Κατάρ. Πριν αναχωρήσει, ανακοίνωσε ότι για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού της επιστροφής στη Βρετανία θα χρησιμοποιούσε το παλιό προεδρικό αεροσκάφος.

Τότε είχε δηλώσει ότι το αεροσκάφος του Κατάρ είχε σταλεί νωρίτερα στη βάση RAF Mildenhall, ώστε να μπορέσουν να το θαυμάσουν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Αγγλία, Μάλιστα είχε τονίσει ότι δεν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας.

Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό αεροσκάφος στην Άγκυρα, παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων. Ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε «μυστικά» άλλο αεροσκάφος.

Πώς έγινε αυτό; Ο Τραμπ μπήκε στο Air Force One αλλά βγήκε προτού επιβιβαστούν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο και άλλα στελέχη της αμερικανικής προεδρίας. Και βγήκε μέσα σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας του αεροδρομίου για να μεταφερθεί σε ένα μικρότερο αεροσκάφος C-32A της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη συνέχεια, ταξίδεψε ξεχωριστά για τη Βρετανία, ενώ το πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο αναγνωρίσιμο προεδρικό αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του ως μέσο αντιπερισπασμού.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο 747 είχαν λάβει οδηγίες να κρατούν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων τους, και μάλιστα πολλά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο Τραμπ εξακολουθούσε να ταξιδεύει μαζί τους.

Όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ μετά το ταξίδι γιατί είχαν δοθεί οδηγίες στους δημοσιογράφους να κλείσουν τα σκίαστρα των παραθύρων, απάντησε ότι «μάλλον βρίσκονταν σε μια επικίνδυνη πτήση». «Αλλά αν πέσω εγώ, πέφτεις και εσύ. Σωστά;», είχε προσθέσει. Μόνο που αυτό τελικά δεν ίσχυε.

Σε ξενοδοχείο Hyatt μετά από «σκαρφάλωμα» τοιχίου

Δέκα χρόνια νωρίτερα, ο Τραμπ χρειάστηκε να φυγαδευτεί για ένα πιο ταπεινό λόγο: δεν μπορούσε να μπει στο ξενοδοχείο του.

Στις 29 Απριλίου 2016, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Hyatt Regency, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να μιλήσει στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών της Καλιφόρνια.

Το πλήθος έκλεισε τον δρόμο, αναγκάζοντας την αυτοκινητοπομπή του να σταματήσει και τη συνοδεία του να αυτοσχεδιάσει. Αποφάσισαν να μπουν από την πίσω πλευρά.

Η αυτοκινητοπομπή βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο 101 και ο Τραμπ πέρασε πηδώντας έναν χαμηλό τοιχίο στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου, το οποίο περιβαλλόταν από αστυνομικές δυνάμεις, περιφράξεις και τσιμεντένια εμπόδια.

«Δεν ήταν η πιο εύκολη είσοδος που έχω κάνει ποτέ», είχε δηλώσει ο ίδιος τότε. «Στην πραγματικότητα, ένιωθα σαν να περνούσα τα σύνορα».

Η αναφορά ήταν αναμενόμενη καθώς η προεκλογική του εκστρατεία βασιζόταν τότε στην δέσμευσή του να κατασκευάσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, ενώ ανάμεσα στους διαδηλωτές έξω από το ξενοδοχείο υπήρχαν άτομα που κρατούσαν μεξικανικές σημαίες.

Στο καταφύγιο κάτω από τον Λευκό Οίκο

Στις 29 Μαΐου 2020, οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έφτασαν κοντά στην περιοχή του Λευκού Οίκου. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απ’ έξω, με ορισμένους να εκτοξεύουν αντικείμενα και να προσπαθούν να τρανήξουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας μετέφεραν τον Τραμπ στο υπόγειο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης κάτω από την έδρα του Λευκού Οίκου, όπου, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα.

Βέβαια τα καταφύγια υπάρχουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Το πρόβλημα προέκυψε αργότερα.

Η είδηση ​​ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί σε υπόγειο χώρο αναζωπύρωσε άμεσα τον χαρακτηρισμό «Bunker Boy» από τους επικριτές του. Ο Τραμπ, του οποίου η πολιτική εικόνα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στο προφίλ του σκληρού άνδρα, αντέδρασε στην ιδέα ότι υποχώρησε μπροστά στους διαδηλωτές και πρόβαλε μια εναλλακτική εξήγηση.

Υποστήριξε ότιεπισκέφθηκε το καταφύγιο «περισσότερο για λόγους επιθεώρησης».

Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κινήθηκε όμως σε άλλη γραμμή. Ο Γενικός Εισαγγελέας του αποδείχθηκε λιγότερο βοηθητικός. Μιλώντας στο Fox News τον Ιούνιο του 2020, ο Μπιλ Μπαρ ανέφερε ότι οι συνθήκες έξω είχαν γίνει «τόσο δύσκολες», ώστε η Μυστική Υπηρεσία συνέστησε να μεταφερθεί ο Τραμπ στο υπόγειο.

Σε ένα θωρακισμένο αμαξίδιο του γκολφ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όταν ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που κινούνταν μπροστά του εντόπισε την κάννη ενός τυφεκίου να προεξέχει μέσα από τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος ήταν καλυμμένος με θάμνους, στα όρια του γηπέδου, σε μικρή απόσταση.

Ο Αμερικανός πράκτορας πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του ένοπλου άνδρα. Ο Τραμπ βρισκόταν στην πέμπτη τρύπα και προετοιμαζόταν για ένα χτύπημα μπέρντι μαζί με τον συμπαίκτη του Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος σήμερα έχει αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πράκτορας ήλεγχε την αμέσως επόμενη τρύπα.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Σον Χάνιτι, αφού συνομίλησε με τους Τραμπ και Γουίτκοφ, οι πράκτορες έσπευσαν αμέσως να καλύψουν τον Τραμπ με τα σώματά τους.

Στη συνέχεια έφτασε το θωρακισμένο αμαξίδιο του γκολφ. Ο Γουίτκοφ δήλωσε στον Χάνιτι ότι ένα «ταχύπλοο αμαξίδιο», με ατσάλινη ενίσχυση και άλλα μέτρα προστασίας, απομάκρυνε εσπευσμένα από το σημείο τον Τραμπ. Το πρακτορείο AP μετέδωσε ότι οι πράκτορες τον μετέφεραν στο κτίριο της λέσχης, όπου παρέμεινε μέχρι να επιστρέψει στο Μαρ-α-Λάγκο.

Σε ένα πρώην παράνομο μπαρ, για μπριζόλες

Οι τέσσερις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί ως τώρα αφορούσαν κάποια απειλή ασφαλείας, κάτι που δεν ισχύει για την πέμπτη.

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2016, ο εκλεγμένος πρόεδρος ανακάλυπτε μία από τις λιγότερο λαμπερές πλευρές της εκλογής του: μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων που τον ακολουθεί και γνωρίζει πάντοτε πού βρίσκεται.

Γύρω στις 6:15 μ.μ. της 15ης Νοεμβρίου, η εκπρόσωπος του Τραμπ, Χόουπ Χικς, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε επιστρέψει στον Trump Tower για το υπόλοιπο της βραδιάς. Στην ορολογία των δημοσιογραφικών ομάδων κάλυψης, είχε κηρυχθεί «λήξη», πράγμα που σήμαινε ότι δεν αναμενόταν περαιτέρω μετακινήσεις.

Αλλά στη συνέχεια, ο Τραμπ βγήκε για να φάει μπριζόλα. Μαζί με την οικογένειά του μετέβησαν στο «21 Club» στο Μίντταουν του Μανχάταν, χωρίς τη συνοδεία της ομάδας δημοσιογράφων που είναι επιφορτισμένη με την κάλυψη των κινήσεών του.

Όταν οι ρεπόρτερ αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ακολούθησε μια αγωνιώδης καταδίωξη. Μια ομάδα επιβιβάστηκε σε ταξί και κατευθύνθηκε σε λάθος εστιατόριο. Μέχρι τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι εντόπισαν το σωστό κατάστημα, η αστυνομία είχε αποκλείσει την είσοδο. Σε ορισμένους ρεπόρτερ, οι οποίοι δεν διέθεταν διαπιστευτήρια τύπου, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου, όπου τους «έκοβε» τη θέα ένας κάδος απορριμμάτων.

Η Χικς δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το δείπνο και δεν είχε πρόθεση να αφήσει τον Τύπο «στο σκοτάδι».

naftemporiki.gr