Μια από τις πιο εμβληματικές «σταθερές» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αλλάζει: η UEFA επιβεβαίωσε ότι από τη σεζόν 2025/26 ο τελικός του Champions League θα ξεκινά στις 19:00 ώρα Κύπρου, αντί για τις καθιερωμένες 22:00.

Γιατί όμως η UEFA πήρε μια τέτοια απόφαση; Παρότι επίσημα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κάνει λόγο για «βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων, των ομάδων και των διοργανωτριών πόλεων», στην πραγματικότητα η αλλαγή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική παγκοσμιοποίησης του προϊόντος του Champions League και την τεράστια οικονομική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, υποστήριξε πως η νέα ώρα θα κάνει τον τελικό «πιο προσβάσιμο, πιο συμπεριληπτικό και πιο φιλικό για όλους», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε οικογένειες και παιδιά, αλλά και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φιλάθλων μετά το τέλος του αγώνα.

Η UEFA δέχθηκε έντονη κριτική τα προηγούμενα χρόνια για ζητήματα οργάνωσης σε μεγάλους τελικούς. Χαρακτηριστικό ήταν το χάος μετά τον τελικό του 2023 στην Κωνσταντινούπολη, όταν φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι περίμεναν για ώρες μέσα στη νύχτα ώστε να επιστρέψουν στην πόλη και το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, το 2022 στο Παρίσι υπήρξαν σοβαρά επεισόδια πριν από τον τελικό της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την UEFA να αναγκάζεται τότε να απολογηθεί δημόσια.

Οι λόγοι της… σοκαριστικής απόφασης!

Πίσω όμως από την αλλαγή της ώρας κρύβεται κυρίως το παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό. Ένας τελικός στις 21:00 αντιστοιχούσε σε εξαιρετικά δύσκολες ώρες για αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία και μεγάλο μέρος της Ασίας. Με τη νέα ώρα έναρξης, η UEFA δημιουργεί ένα πολύ πιο εμπορικό τηλεοπτικό «παράθυρο» για εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές εκτός Ευρώπης!

Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τελικός θα προβάλλεται πλέον μεσημεριανές ώρες, ενώ στην Ασία θα μεταδίδεται αργά το βράδυ αντί για ξημερώματα. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη τηλεθέαση, περισσότερους διαφημιστές και ακριβότερα τηλεοπτικά συμβόλαια.

Και οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα γιατί η UEFA κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τη σεζόν 2022/23 τα συνολικά έσοδα της ομοσπονδίας ανήλθαν στα 4,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις έναν χρόνο αργότερα εκτοξεύθηκαν στα 6,78 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερο από το 91% αυτών των εσόδων προέρχεται πλέον από τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα, με τα εισιτήρια και τη φιλοξενία να αποτελούν πλέον μικρό μέρος των συνολικών κερδών.

Οι τρεις μεγάλες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA – Champions League, Europa League και Conference League – απέφεραν συνολικά 3,72 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη σεζόν 2023/24. Από αυτά, τα 2,93 δισεκατομμύρια διανεμήθηκαν στις ομάδες που συμμετείχαν στις διοργανώσεις.

Μάλιστα, η μέση ομάδα που έφτασε στη φάση των ομίλων του Champions League έλαβε περίπου 62,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης, ως κάτοχος του τίτλου, έφτασε στα 138,8 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Η Παρί Σεν Ζερμέν ακολούθησε με 122,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η αλλαγή της ώρας του τελικού αποτελεί ουσιαστικά ακόμα μία απόδειξη πως το Champions League μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό προϊόν. Η UEFA δεν σχεδιάζει πλέον τη διοργάνωση μόνο με γνώμονα τον φίλαθλο που βρίσκεται στο γήπεδο ή στην Ευρώπη, αλλά κυρίως με βάση τις ανάγκες των διεθνών αγορών, των broadcasters και των χορηγών.

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να διατηρεί τη μαγεία του, όμως πλέον οι κορυφαίοι αγώνες του καθορίζονται όλο και περισσότερο από τις ώρες υψηλής τηλεθέασης, τις συνδρομητικές πλατφόρμες και τις συνήθειες του παγκόσμιου κοινού.

