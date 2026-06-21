Ο Φρίντριχ Μερτς, ακούγοντας τον περασμένο Νοέμβριο τους Κύπριους συνομιλητές του να καταγράφουν τους στόχους που έθεταν για την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ενάμιση μήνα αργότερα, διερωτήθηκε κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά, ιδιαίτερα στους δύσκολους φακέλους που αναλάμβανε η Κύπρος. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, εφτά μήνες μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μερτς στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος ήταν ένας από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχάρησαν την Κύπρο για τα επιτεύγματά της.

Ο πήχης ήταν από την αρχή πολύ ψηλά και δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί που έθεταν ερωτηματικά ως προς τη δυνατότητα της Κύπρου να παραδώσει αποτελέσματα στο τέλος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέλος της διαδρομής, τόσο οι θεσμικοί αξιωματούχοι όσο και αριθμός ηγετών δεν είχαν παρά να συγχαρούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς:

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ πέτυχε σημαντικά και σε μερικές περιπτώσεις ιστορικά αποτελέσματα και στους 5 πυλώνες των προτεραιοτήτων της, οι οποίοι αποτελούν το Εξάμηνο Πρόγραμμα Εργασίας της.

Πρόκειται για επίτευξη αποτελεσμάτων σε κορυφαία ζητήματα της ευρωπαϊκής Ατζέντας, όπως στους τομείς της Άμυνας, της Διεύρυνσης, της Ανταγωνιστικότητας και της Απλοποίησης και σε πλειάδα θεμάτων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τα ωφελήματά του.

Ενδεικτικό του έργου που έχει γίνει το παράδειγμα των διαλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η Κυπριακή Προεδρία χειρίστηκε 29 φακέλους πολιτικών τριλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Ιουνίου και ολοκλήρωσε από αυτούς επιτυχώς 21 φακέλους. Ποσοστό πέραν του 70%.

Το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε ο Φιλελεύθερος από άτομα που ήταν κοντά στη σύνοδο, από τις παρεμβάσεις των επικεφαλής των θεσμών αλλά και των ηγετών καταγράφονται τα εξής:

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για την επιτυχή άσκηση της Προεδρίας, με ειδική αναφορά και στον ρόλο της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Αναφορά που επιβεβαιώνει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμών για τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος συντόνισε, ηγήθηκε διαπραγματεύσεων, διαχειρίστηκε και προώθησε το ευρωπαϊκό έργο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα του έργου της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί φάκελοι στους οποίους εργάζεται η Κυπριακή Προεδρία και πολλά παραδοτέα, από τα οποία μόνο ένα μέρος αποτυπώνεται στον Οδικό Χάρτη. Αναφορά που αναδεικνύει το εύρος της δουλειάς που έγινε και τη θεσμική αναγνώριση ότι η Κυπριακή Προεδρία παρήγαγε ουσιαστικό έργο πέραν των πλέον προβεβλημένων φακέλων.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε ειδικά το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία κατέθεσε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαβουλευθεί.

Οι τοποθετήσεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η Ιταλία ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την «εξαιρετική δουλειά» που επιτέλεσε τους τελευταίους έξι μήνες.

Η Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου από 1η Ιουλίου, ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για το έργο της.

Η Γερμανία εξέφρασε ευχαριστίες -μεταξύ άλλων- για τα επιτεύγματα στο μεταναστευτικό.

Η Ισπανία αναγνώρισε ειδικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επισημαίνοντας τη σημασία της εφαρμογής του για τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής.

Τι στόχευσε η Κύπρος και τι τελικά κατάφερε

Στη διάρκεια του εξαμήνου η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάφερε να πετύχει, μεταξύ άλλων, και τα πιο κάτω. Κορωνίδα των επιτευγμάτων της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ, όπως προκύπτει και από τον τόνο των τοποθετήσεων Κύπριων αξιωματούχων, ήταν το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε τεχνικό επίπεδο, τόσο σε οριζόντια ζητήματα όσο και στις τομεακές συζητήσεις σχετικά με τους κανονισμούς-πλαίσιο.

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν η ολοκλήρωση της τεχνικής εργασίας και η έγκαιρη μετάβαση των διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο, με σκοπό τη μέγιστη συμβολή στον στόχο των ηγετών για πολιτική συμφωνία ως το τέλος του 2026. Ο ενδιάμεσος στόχος έχει επιτευχθεί.

Σε σχέση με τον τελικό στόχο παρουσίασης ενός ώριμου, αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου με αριθμούς και ύστερα από διμερείς επαφές με όλα τα κράτη μέλη, η Προεδρία παρουσίασε στις 11/6 ολοκληρωμένο (αναθεωρημένο) διαπραγματευτικό πλαίσιο με αριθμούς.

Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 16ης Ιουνίου πέτυχε το στόχο για επίτευξη συμφωνίας (μερικής γενικής προσέγγισης) επί των βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΔΠ (3 επιμέρους κανονισμοί).

Στις ράγες της ένταξης και η Ουκρανία

Στο πλαίσιο προώθησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας, πέτυχε την πραγματοποίηση Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το επίσημο άνοιγμα του πρώτου Συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων – ένα ιστορικό ορόσημο στην ενταξιακή πορεία Ουκρανίας.

Σε ό,τι αφορά τις ενταξιακές της Μολδαβίας, πέτυχε την πραγματοποίηση Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το επίσημο άνοιγμα του πρώτου Συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων – ένα ιστορικό ορόσημο στην ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας.

Για το Μαυροβούνιο έγιναν κατά την Προεδρία τρεις διακυβερνητικές διασκέψεις και προσωρινό κλείσιμο 2 ενταξιακών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο προώθησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας, έγινε η 8η Διακυβερνητική Διάσκεψη, στην οποία επιβεβαιώθηκε η εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων αξιολόγησης (interim benchmarks) για την ομάδα κεφαλαίων 1, «θεμελιώδη πεδία» (cluster 1 – Fundamentals).

Για την άμυνα και την ασφάλεια της ΕΕ

Η Κυπριακή Προεδρία εξέδωσε 3 δέσμες εκτελεστικών αποφάσεων με τις οποίες η χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE καθίσταται διαθέσιμη σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ρουμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία, Γαλλία και Τσεχία.

Για την Ουκρανία επιτεύχθηκε η συμφωνία Συμβουλίου με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Κανονισμό για θέσπιση του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας για 2026 – 2027, για στήριξη Ουκρανίας για να καλύψει τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της, στη σκιά της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Ενώ εξασφάλισε την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, του συντονισμού και της ανθεκτικότητας της διακυβέρνησης του Σένγκεν τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πολλοί φάκελοι πολλά και τα παραδοτέα

Η Κυπριακή Προεδρία στο τρέχον εξάμηνο που ηγήθηκε της ΕΕ είχε να διαχειριστεί πολλούς φακέλους, κάποιους ιδιαίτερα κρίσιμους. Οι φάκελοι αυτοί μπορούν να χωριστούν σε 13 διαφορετικές ενότητες και σε κάθε μία αποτυπώνονται τα παραδοτέα.

1. ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο)

Ιανουάριος–Μάρτιος 2026: σημαντική τεχνική πρόοδος σε οριζόντια και τομεακά ζητήματα.

Στόχος Α’ τριμήνου: ολοκλήρωση τεχνικής εργασίας και έγκαιρη μετάβαση σε πολιτικό επίπεδο – ο ενδιάμεσος στόχος επιτεύχθηκε.

11/6: παρουσίαση ολοκληρωμένου, αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου με αριθμούς, μετά διμερείς επαφές με όλα τα κράτη μέλη.

16/6 (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων): συμφωνία – μερική γενική προσέγγιση – σε 3 κανονισμούς χρηματοδοτικών εργαλείων.

2. Διεύρυνση

Ουκρανία: Διακυβερνητική Διάσκεψη για το επίσημο άνοιγμα του 1ου Συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων – ιστορικό ορόσημο.

Μολδαβία: Διακυβερνητική Διάσκεψη για το επίσημο άνοιγμα του 1ου Συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων – ιστορικό ορόσημο.

Μαυροβούνιο: 3 Διακυβερνητικές Διασκέψεις, προσωρινό κλείσιμο 2 ενταξιακών κεφαλαίων.

8η Διακυβερνητική Διάσκεψη με την Αλβανία – επιβεβαίωση εκπλήρωσης ενδιάμεσων κριτηρίων αξιολόγησης για το Cluster 1 (Fundamentals).

3. Άμυνα και Ασφάλεια

SAFE: 3 δέσμες εκτελεστικών αποφάσεων – χρηματοδοτική συνδρομή διαθέσιμη σε 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχία).

Ουκρανία: συμφωνία Συμβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου για τον Κανονισμό θέσπισης Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας 2026–2027.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για τα Ναρκωτικά.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για ενίσχυση αποτελεσματικότητας, συντονισμού και ανθεκτικότητας της διακυβέρνησης Σένγκεν.

Πακέτο Αμυντικής Ετοιμότητας: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο – απλοποίηση προμηθειών, επενδύσεις, ενίσχυση αμυντικής βιομηχανίας.

4. Εμπόριο και Διεθνείς Συμφωνίες

Mercosur: μία εβδομάδα μετά την ανάληψη της Προεδρίας, έκδοση 2 αποφάσεων Συμβουλίου για υπογραφή της EMPA (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης) και της iTA (Προσωρινή Συμφωνία Εμπορίου) – μετά 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

UCC (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας): προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο – μεγαλύτερη αναμόρφωση από το 1968, νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τελωνείων, Ενωσιακός Κόμβος Δεδομένων, εκτιμώμενη εξοικονόμηση έως 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Ελβετία: συντονισμός υιοθέτησης Απόφασης Συμβουλίου για εξουσιοδότηση υπογραφής πακέτου συμφωνιών (μεταφορές, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, γεωργικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, ασφάλεια τροφίμων, υγεία, κοινωνική συνοχή, διάστημα, Horizon Europe, ITER, Erasmus+).

Μεξικό: έκδοση 2 αποφάσεων εξουσιοδότησης υπογραφής συμφωνίας πολιτικής, οικονομικής και συνεργατικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, και ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας – όφελος για πάνω από 45.000 εταιρείες της ΕΕ, κυρίως ΜμΕ.

ΕΕ–ΗΠΑ: προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου για 2 κανονισμούς εφαρμογής δασμολογικών πτυχών της κοινής δήλωσης της 21/8/2025 – διασφαλίσεις με παράλληλη ευελιξία.

Χάλυβας: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για αντιμετώπιση των αρνητικών εμπορικών επιπτώσεων της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Δυτικά Βαλκάνια: έγκριση Συμβουλίου για άνοιγμα διαπραγματεύσεων ένταξης στο πρόγραμμα «Roam Like at Home».

Ηνωμένο Βασίλειο: απόφαση εξουσιοδότησης διαπραγματεύσεων για 2 συμφωνίες – συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και χρηματοδοτική συνεισφορά στην πολιτική συνοχής.

Ηνωμένο Βασίλειο: συμφωνία εντός Συμβουλίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για το 2027.

NDICI–Global Europe: υιοθέτηση από το Συμβούλιο της προκαταρκτικής συμφωνίας με το Ευρωκοινοβούλιο (26/1/2026) – στοχευμένες τροποποιήσεις στην εγγύηση εξωτερικής δράσης (EAG).

5. Μετανάστευση

Κανονισμός Επιστροφών (Returns Regulation): προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο – ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες επιστροφής, συμπληρώνει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

12/6, από τη Λευκωσία: σήμανση της πλήρης έναρξης εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

6. Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές

ETS2: συμφωνία – γενική προσέγγιση εντός Συμβουλίου – για τροποποίηση του αποθέματος σταθερότητας αγοράς (κτίρια, οδικές μεταφορές, άλλοι τομείς), με στόχο τον περιορισμό της μεταβλητότητας της τιμής του άνθρακα.

ETS2 / MSR: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για στοχευμένη τροποποίηση του Αποθεματικού Σταθερότητας Αγοράς – βελτίωση ρευστότητας αγοράς, μείωση μεταβλητότητας τιμών.

CO2 βαρέων οχημάτων: έγκριση Συμβουλίου αναθεώρησης κανονισμού – προσωρινή ευελιξία για κατασκευαστές ως προς τους στόχους μείωσης εκπομπών έως το 2030.

AIRPAX (δικαιώματα αεροπορικών επιβατών): συμφωνία μετά από αδιέξοδο άνω της δεκαετίας – υπεγράφη στις 15/6 από τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη και την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες: Συμπεράσματα Συμβουλίου – στρατηγική αυτονομία, κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, ενεργειακή μετάβαση.

Διακήρυξη της Λευκωσίας (ναυτιλία): πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας – εκπαίδευση ναυτικών, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ισότιμη συμμετοχή γυναικών στον κλάδο.

7. Υγεία

Κρίσιμα φάρμακα: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για νέο Κανονισμό ασφάλειας εφοδιασμού – αντιβιοτικά, ινσουλίνη, παυσίπονα.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για το πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά, με ταυτόχρονη υιοθέτηση νέου Σχεδίου Δράσης.

8. Γεωργία και Βιομηχανία

ΚΟΑ / ΚΑΠ: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για στοχευμένη τροποποίηση – ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές.

Ασφάλεια Τροφίμων και Ζωοτροφών: έγκριση Συμβουλίου πρότασης κανονισμού – επέκταση περιόδων προστασίας δεδομένων βιοκτόνων.

Ταμείο Έρευνας άνθρακα και χάλυβα: συμφωνία – γενική προσέγγιση εντός Συμβουλίου – για πακέτο 2 προτάσεων μεταρρύθμισης.

9. Ψηφιακό, Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη: προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για αναθεώρηση – απλοποίηση και εναρμόνιση κανόνων, νέα απαγόρευση δημιουργίας, μέσω ΤΝ, μη συναινετικού σεξουαλικού υλικού και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

European Business Wallet: γενική προσέγγιση Συμβουλίου – ψηφιακό εργαλείο ασφαλούς, διασυνοριακής επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων για επιχειρήσεις.

«Μία Ευρώπη, Μία Αγορά»: οδικός χάρτης συνυπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – στόχος συμφωνίας έως το τέλος του 2027.

Διοικητική συνεργασία κατά της φορολογικής απάτης: συμφωνία εντός Συμβουλίου για αναθεώρηση κανονισμού – ενίσχυση συντονισμού, επιτάχυνση ερευνών, καταπολέμηση απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

10. Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισμός

ΤΝ στην εκπαίδευση: Συμπεράσματα Συμβουλίου για δεοντολογική, ασφαλή και ανθρωποκεντρική προσέγγιση – πρώτη φορά συζητείται η σχέση τεχνητής νοημοσύνης και διδασκαλίας.

Στρατηγική για τη Νεολαία 2025–2027: Ψήφισμα Συμβουλίου για αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης.

11ος κύκλος του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους: Ψήφισμα Συμβουλίου για τα αποτελέσματα.

Erasmus+ 2028–2034: συμφωνία – μερική γενική προσέγγιση – εντός Συμβουλίου.

AgoraEU 2028–2034: συμφωνία – μερική γενική προσέγγιση – εντός Συμβουλίου, για στήριξη πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και κοινωνίας πολιτών.

Κοινή Δήλωση «Ευρώπη για τον Πολιτισμό, ο Πολιτισμός για την Ευρώπη»: συμφωνία Συμβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου.

11. Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση

«Επένδυση στα παιδιά»: Συμπεράσματα Συμβουλίου – ευημερία, κοινωνική συμπερίληψη, καταπολέμηση παιδικής φτώχειας.

EGF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση): προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο – διεύρυνση στήριξης σε απομακρυσμένους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ανεργία.

Κοινή θέση για την απασχόληση 2026: Συμπεράσματα Συμβουλίου.

Ανθρώπινο κεφάλαιο: Σύσταση Συμβουλίου – αντιμετώπιση ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων.

Κανονισμός 883 (συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης): προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο – εκκρεμούσε σχεδόν 10 χρόνια· καλύπτει επιδόματα ανεργίας, μακροχρόνια φροντίδα, πρόσβαση οικονομικά μη ενεργών σε παροχές πρόνοιας, οικογενειακές παροχές, αποσπασμένους εργαζόμενους.

Προστασία ενηλίκων: προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου–Ευρωκοινοβουλίου – δικαιώματα ενηλίκων που δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς υποστήριξη.

12. Θεσμικά και Θεμελιώδη Δικαιώματα

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Συμπεράσματα Συμβουλίου για την εφαρμογή του.

Ευρωπαϊκή Εκλογική Πράξη: συμφωνία εντός Συμβουλίου για proxy voting στο Ευρωκοινοβούλιο για εγκύους ευρωβουλευτές, στους τελευταίους μήνες κύησης και τους πρώτους μήνες μητρότητας.

Οδηγία Συμβουλίου: ενίσχυση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές για «μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ» (mobile citizens).

13. Τουρισμός και Καταναλωτές

Αθλητικός τουρισμός: Συμπεράσματα Συμβουλίου – ως παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης.

Βιώσιμος και ανταγωνιστικός τουρισμός για το μέλλον: Συμπεράσματα Συμβουλίου.

Πενταετής ατζέντα καταναλωτών έως το 2030: Συμπεράσματα Συμβουλίου – προστασία στο διαδίκτυο, βιώσιμη κατανάλωση, επιβολή, συνεργασία φορέων.

Ατζέντα της ΕΕ για τις πόλεις: Συμπεράσματα Συμβουλίου – οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, κοινωνική συμπερίληψη και καινοτομία.

Κάποια φαίνονταν αδιανόητα

Η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο στη διάρκεια της εβδομάδας είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε πριν από δύο ημέρες κάτι που φαινόταν αδύνατο: τρεις διακυβερνητικές διασκέψεις για υπό ένταξη χώρες, την ίδια ημέρα: με Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Μολδαβία. Ειδικά στις διακυβερνητικές Ουκρανίας και Μολδαβίας έγιναν ιστορικά βήματα με το επίσημο άνοιγμα του πρώτου συμπλέγματος διαπραγματευτικών κεφαλαίων στην ενταξιακή τους πορεία. Είπε πως «Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση της ευρωπαϊκής ενότητας και αντανακλά ότι αυτές οι υποψήφιες χώρες κάνουν βήματα προόδου υπό αντίξοες συνθήκες. Διότι η διεύρυνση είναι μια διαδικασία με κριτήρια ίδιας αξίας».

Στην τελευταία της παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο ως Προεδρία ΕΕ η Μαριλένα Ραουνά ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές είχαν και συνεχίζουν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εμπορικές ροές της Ευρώπης, στην κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών, στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών.

Και έκλεισε την παρέμβασή της λέγοντας τα εξής: «Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι σαφής: πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφορών που να είναι όχι μόνο πιο φιλικό προς το περιβάλλον και πιο αποδοτικό, αλλά και πιο ανθεκτικό, ασφαλές και ικανό να αντέξει μελλοντικές γεωπολιτικές αναταράξεις, συνεχίζοντας παράλληλα να εξυπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη».