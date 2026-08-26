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Το μυστήριο γύρω από την πρόσφατη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία βαθαίνει, καθώς οι πληροφορίες για όσα διαδραματίστηκαν κατά την παραμονή του στη Μόσχα παραμένουν περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ και το Κρεμλίνο έδωσαν μόνο μια μικρή εικόνα για το περιεχόμενο της επίσκεψης.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Μόσχα αποτελεί από μόνη της σημαντική εξέλιξη, καθώς πραγματοποιείται την ώρα που η Ρωσία διανύει το πέμπτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρώτη αμερικανική αντίδραση ήρθε από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι μπορεί να προκύψει κάτι από εκείνη. Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατ’ ιδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν ο Τραμπ απάντησε: «Τίποτα από τα παραπάνω. Βρίσκεται εκεί για κάτι… ας πούμε, ημι-ρουτίνας. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο».

Από την πλευρά τους εκπρόσωποι της CIA, του Πενταγώνου και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη φύση της επίσκεψης Ράτκλιφ.

Το Κρεμλίνο πάλι αποκάλυψε ότι ο επικεφαλής της CIA δεν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος ωστόσο ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε ο Ράτκλιφ με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου σχολίασε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να φανεί κατά πόσον οι επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εξέλθουν οι σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας από μια «βαθιά κρίση», όπως την αποκάλεσε.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι πρόκειται για το πρώτο γνωστό ταξίδι ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου στη Ρωσία, αφότου οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον Ιανουάριο για να συζητήσουν την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύεων για την Ουκρανία.

Από τον διορισμό του τον Ιανουάριο του 2025, ο Ράτκλιφ διατηρεί τακτική επαφή με τον Ρώσο ομόλογό του, τον επικεφαλής της SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν και είναι σίγουρα διαφορετικό να συνομιλείς με τον ομόλογό σου μέσα από διπλωματικά κανάλια και άλλο διά ζώσης.

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν ανακοινώσει το ταξίδι του Ράτκλιφ, ωστόσο δημόσια διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων κατέγραψαν τη μετακίνηση ενός αμερικανικού κυβερνητικού μεταγωγικού αεροσκάφους από τη βάση Άντριους, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

‘Αγνωστο παραμένει αν συμμετείχαν και άλλα ανώτερα στελέχη στην αμερικανική αντιπροσωπεία.

Σημειώνεται ότι η τελευταία γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Ουίλλιαμ Μπερνς – επικεφαλής της υπηρεσίας επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Πούτιν και τους στενότερους συνεργάτες του να μην επιτεθούν στην Ουκρανία και τους κατέστησε σαφείς τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας. Η Μόσχα εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Γιατί η χρονική συγκυρία είναι σημαντική

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εντός της ρωσικής επικράτειας – συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας – έχουν βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις διαδικτυακού εμπορίου, προκαλώντας ανησυχία στον πληθυσμό. Παράλληλα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών, εκμεταλλευόμενη τις ελλείψεις σε μέσα αεράμυνας.

Τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποδέχεται το πάγιο αίτημα της Ουκρανίας για την παραγωγή πυραύλων αεράμυνας Patriot αμερικανικού σχεδιασμού στο έδαφός της. Ωστόσο, αργότερα υπαναχώρησε από τη δέσμευση αυτή.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο πλήρους κλίμακας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολεύεται να οδηγήσει τη Μόσχα και το Κίεβο σε συμβιβασμό, καθώς και οι δύο πλευρές εντείνουν τις αεροπορικές επιδρομές σε βάθος εντός της επικράτειας της άλλης πλευράς.

Ένα άλλο θέμα συζήτησης θα μπορούσε να είναι και ο πόλεμος στο Ιράν δεδομένου ότι η Μόσχα διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμος.

Η μυστηριώδης πτήση στη Μόσχα έγινε την επομένη της συνόδου της Συμμαχίας των Προθύμων στο Κίεβο – με τον Βρετανό πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ να δηλώνει στο Bloomberg ότι σκοπεύει μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν πιέσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να δώσει στην Ουκρανία μέρος των αποθεμάτων πυραύλων αεράμυνας Patriot, ενόψει του χειμώνα – αλλά και της ανακοίνωσης της νέας στρατηγικής οικονομικών κυρώσεων της Ουάσιγκτον με στόχο την απομόνωση του Ιράν, στενού στρατιωτικού, οικονομικού και διπλωματικού εταίρου της Μόσχας.

Το χρονικό του ταξιδιού

Το αεροσκάφος με το οποίο έφτασε στη Μόσχα ο Ράτκλιφ είναι ένα C-17A Globemaster III και αποτελεί το βασικό μεταγωγικό αεροσκάφος βαρέος τύπου του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους είναι ιδιαίτερα πολύτιμος για ευαίσθητες διπλωματικές επισκέψεις, καθώς επιτρέπει στους ηγέτες να μεταφέρουν μια ειδικά διαμορφωμένη ομάδα εξειδικευμένων οχημάτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προσωπικού υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της υπηρεσίας Flightradar24, το C-17A αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής (23/8) από τη βάση Joint Base Andrews με προορισμό τη Ρίγα της Λετονίας. Το αεροσκάφος παρέμεινε στη Λετονία για ένα εικοσιτετράωρο, προτού αναχωρήσει για τη Μόσχα το πρωί της Τρίτης (25/8)

Ένα δεύτερο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τύπου C-40B, απογειώθηκε επίσης από τη βάση Άντριους και προσγειώθηκε στη Ρίγα αρκετές ώρες μετά την άφιξη του C-17A στη χώρα.

Τα διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δεν καταγράφουν το C-40B να πραγματοποιεί την επόμενη πτήση προς τη Μόσχα. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη και του οποίου η τοποθεσία επαληθεύτηκε από την Washington Post, έδειχνε μια αυτοκινητοπομπή —με ορισμένα οχήματα να φέρουν κόκκινες διπλωματικές πινακίδες— να κινείται με κατεύθυνση ανατολικά στη λεωφόρο Νέου Αρμπάτ, στο κέντρο της Μόσχας, κοντά σε κτίριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το C-17A απογειώθηκε από τη Μόσχα με προορισμό τη Ρίγα το απόγευμα της Τρίτης.

cnn.gr