Το έγγραφο που φέρεται να επικαλείται η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για να στηρίξει τη θέση της ότι ο νυν βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, πρέπει να ελεγχθεί για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο «Φ».

Στην ουσία και βάσει πάντα των όσων αναφέρονται στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, ο Σιζόπουλος είχε δηλώσει παλιότερα στην Αστυνομία πως δεν γνώριζε ότι οι μετοχές Taxan Properties Developments Ltd πωλήθηκαν έναντι €2.025.000 (4/10/2017), όσο ήταν το πραγματικό τίμημα στη βάση συμβολαίου, αλλά ισχυρίστηκε πως παρασύρθηκε από συνέταιρό του που παρουσίασε ψευδές συμβόλαιο και εμφανίζει ως τιμή πώλησης το €1.600.000 (17/10/2017).

Ωστόσο, η Αρχή δείχνει να μην δέχεται αυτή την τοποθέτηση από πλευράς Σιζόπουλου. Κι αυτό γιατί σημειώνει ότι «υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο Καταγγελλόμενος (σ.σ. ο Σιζόπουλος) γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ και την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017 (σ.σ. €2.025.000)».

Και συνεχίζει στο πόρισμά της η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς: «Συγκεκριμένα, ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο Καταγγελλόμενος, το οποίο παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017, το οποίο εμπεριείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ. Επίσης, δύο αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ ανέφεραν ότι ο Καταγγελλόμενος είχε γνώση επί του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017».



Το έγγραφο

Η εφημερίδα μας διερευνώντας την υπόθεση, εξασφάλισε σχετικό έγγραφο, που τουλάχιστον δείχνει ότι πράγματι ο κ. Σιζόπουλος είχε τοποθετήσει την υπογραφή του σε ντοκουμέντο, το οποίο τον παρουσιάζει να έχει γνώση για το συμβόλαιο των €2.025.000 ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου του 20217.

Το έγγραφο υπό τον τίτλο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ», αναφέρει ανάμεσα σ΄ άλλα: «Εμείς, η ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, με αριθμό εγγραφής He 18327, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε διά του παρόντος ότι έχουμε λάβει από τον MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM, κάτοχο ιρακινoύ διαβατηρίου …., το πλήρες ποσό του τιμήματος για την πώληση των 250 (διακοσίων πενήντα) μετοχών μας στον ως άνω MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM στην εταιρεία TAXAN PROPERTIES DEVELOPMENTS LIMITED με αριθμό εγγραφής HE 191164, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 4ης Οκτωβρίου 2017, και δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία άλλη εκκρεμή οικονομική απαίτηση ή αξίωση έναντι του MOHAMMED SADEQ M IBRAHIM».

Το εν λόγω χαρτί υπογράφεται από τον κ. Σιζόπουλο εκ μέρους της εταιρείας «ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ», η οποία είναι συμφερόντων του και κατείχε 250 μετοχές στην Taxan. Στη βάση αποκαλυπτικών εγγράφων που δημοσιοποίησε ο γράφων στις 2 Φεβρουαρίου του 2021 η «ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» είναι συμφερόντων του γνωστού πολιτικού.

Το ιστορικό

Θυμίζουμε πως η Ανεξάρτητη Αρχή, στη βάση ανακοίνωσή της την περασμένη Παρασκευή, κατέληξε πως οι μέτοχοι της Taxan πώλησαν σε Ιρακινό επενδυτή τις μετοχές της εταιρείας τους έναντι του ποσού των €2.025.000 για να διευθετήσουν χρέος που είχαν ως μέτοχοι της εταιρικής οντότητας σε τράπεζα.

Ωστόσο, βάσει των ευρημάτων των λειτουργών επιθεώρησης που διερεύνησαν την υπόθεση, από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους μετόχους δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησής ήταν στο €1.600.000.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, ο τραπεζικός οργανισμός στην προκειμένη, δεν θα έκανε διευθέτηση του δανείου με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε πως ήταν άλλη η τιμή πώλησης της Taxan.

Για την ακρίβεια η Αρχή κάνει λόγο για εξαπάτηση της τράπεζας: «…η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)».

Μεταξύ άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς: «…οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος (σ.σ. Μαρίνος Σιζόπουλος) και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ)».

Κατέθεσε ο Σιζόπουλος

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς έχει ήδη διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Η Αρχή θεωρεί στη βάση των ευρημάτων των λειτουργών επιθεώρησης ποου διόρισε ότι ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα πρέπει να ελεγχθούν για τέσσερα ποινικά αδικήματα. Ο λόγος για τα αδικήματα (1) της απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Να σημειωθεί ότι όπως έγκυρα πληροφορούμαστε ο κ. Σιζόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε με τη συνδρομή του δικηγόρου του Βίκτωρα Ακάμα. Όπως πληροφορούμαστε η κατάθεσή του στο πλαίσιο της ακρόασης/συνεδρίας διήρκησε για αρκετές ώρες.

Οι ακριβείς αναφορές στο πόρισμα Νικολάτου για την Taxan

• Δεύτερη φορά στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που διαβιβάζεται στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα πόρισμα για την ίδια υπόθεση. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2019 επί θητείας Κώστα Κληρίδη. Η Νομική Υπηρεσία τον Ιούλιο του 2020 (επί θητείας Γιώργου Σαββίδη, που είχε αναλάβει καθήκοντα με τον Σάββα Αγγελίδη στα τέλη του προηγούμενου μήνα) αποφάσισε να μην ασκήσει οποιαδήποτε δίωξη λόγω «μη ύπαρξης επαρκούς μαρτυρίας και δη της μη ύπαρξης ανεξάρτητης μαρτυρίας σε σχέση με την εμπλοκή και τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα διάφορα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Πάντως, εκτενή αναφορά στην υπόθεση της Taxan γίνεται στο πόρισμα της επιτροπής που διερεύνησε τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, υπό τον Μύρωνα Νικολάτο.

Παραθέτουμε αυτούσιο σχετικό απόσπασμα: «Στην περίπτωση του φακέλου με αριθμό 6.11.4.2.2039 (ημερ. αποφ. πολιτογράφησης 21/05/2018) η εταιρεία μέσω της οποίας έγινε η επένδυση (TAXAN PROPERTIES DEVELOPERS LTD, η «Taxan») αφορά σε εταιρεία η οποία περιλαμβάνεται στην «Λίστα Γιωρκάτζη» καθότι η Τράπεζα … προέβη σε διαγραφή χρέους ύψους €956,000 σε σχέση με μη εξυπηρετούμενο δάνειο ΠΕΠ (σύνολο μη εξυπηρετούμενου δανείου: €2,581,900, ποσοστό διαγραφής: 37%). Εγγυητής στο εν λόγω μη-εξυπηρετούμενο δάνειο φαίνεται να ήταν (μεταξύ άλλων) ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Ο κ. Σιζόπουλος κατά τον ουσιώδη χρόνο τελούσε ως ένας εκ των Διευθυντών της Taxan. Πάροχος στην αίτηση για πολιτογράφηση είναι το δικηγορικό γραφείο Karpatakis Pavlides LLC Lawyers.

Ως η πληροφόρηση που συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του ΥΠΕΣ, ο αιτητής προέβη στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Taxan από τους 4 υφιστάμενους μετόχους (οι «πωλητές»), για το ποσό των €2,025,000 (πωλητήριο έγγραφο ημερ. 04/10/2017). Στο πωλητήριο έγγραφο γίνεται ρητή αναφορά στο προαναφερόμενο μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Τίθεται επίσης ως όρος ότι, με την πληρωμή του ποσού των €2,025,000 σε τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των πωλητών (ο οποίος εκπροσωπεί τους άλλους 3 πωλητές), οι πωλητές θα προσκομίσουν στον αγοραστή βεβαίωση από την Τράπεζα … αναφορικά με την πλήρη και οριστική διευθέτηση των συνολικών υποχρεώσεων της Taxan, έναντι του συνολικού ποσού των €1.600.000.

Σημειώνεται ότι, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της πολιτογράφησης, το ΤΑΕ του Αρχηγείου Αστυνομίας επικοινώνησε με το ΥΠΕΣ με Αίτημα για Υποβολή Γραπτής Κατάθεσης (22/04/19) και Διαταγή Παρουσίασης Εγγράφων (06/06/19) σε σχέση με την διερεύνηση υπόθεσης που αφορά στην ενδεχόμενη διάπραξη σωρείας ποινικών αδικημάτων (συναυτουργία για καταδολίευση, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρείας, πλαστογραφία, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας, κτλ.), τα οποία προέκυψαν κατά την πώληση των μετοχών της εταιρείας Taxan.

Ως αναφέρεται στο Ιστορικό της Διαταγής Παρουσίασης εγγράφων, κατόπιν επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Φόρου και Δικαστών με τους πωλητές της Taxan, οι δύο πωλητές υπέβαλαν καταγγελία ότι το τίμημα της εξαγοράς της εταιρείας αφορούσε ποσό ύψους €1,6εκ., επικαλούμενοι πωλητήριο έγγραφο ημερ. 17/10/2017 (αντί €2εκ. ως το πωλητήριο έγγραφο ημερ. 04/10/2017 που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΣ. Ως εκ τούτου, και με αναφορές από τους Ανακριτές της υπόθεσης, το θέμα βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία για αξιολόγηση.

Σχετικά σημειώνεται ότι στον φάκελο του ΥΠΕΣ δεν εντοπίστηκε το τραπεζικό πιστοποιητικό σε σχέση με την πληρωμή προς τον πωλητή της εταιρείας, παρά μόνο μια μη-αριθμημένη απόδειξη από τον πωλητή, η οποία κάνει αναφορά στο Πωλητήριο Έγγραφο ημερ. 4/10/2017.

Αναλόγως της εξέλιξης της έρευνας, υπάρχει το ενδεχόμενο ο αιτητής να απέκτησε το πιστοποιητικό πολιτογράφησης με δόλο ή και ψευδείς παραστάσεις (υποβολή πλαστού/πλαστογραφημένου εγγράφου)».