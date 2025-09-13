Τέσσερα ποινικά αδικήματα θεωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ότι ενδεχομένως να διέπραξαν ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος και τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα.

Ο λόγος για τα αδικήματα (1) της απάτης, (2) της πλαστογραφίας και του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, (3) της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και (4) της συνωμοσίας για καταδολίευση.

Στο χθεσινό της πόρισμα-βόμβα που είχε προαναγγείλει ο «Φ» την Παρασκευή (5/9), αναφέρει πως τα αδικήματα έχουν να κάνουν με την πώληση των μετοχών της εταιρείας Taxan Properties Developers Ltd στο πλαίσιο διευθέτησης δανείου των μετόχων της προς τραπεζικό οργανισμό.

Ο νυν βουλευτής και μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΕΔΕΚ, συμμετείχε στην Taxan μέσω της εταιρείας συμφερόντων του με την ονομασία «ΙΩ Κτηματική ΛΤΔ».

Η Ανεξάρτητη αρχή κατέληξε πως οι μέτοχοι της Taxan πώλησαν σε Ιρακινό επενδυτή τις μετοχές της εταιρείας τους έναντι του ποσού των €2.025.000 για να διευθετήσουν χρέος που είχαν ως μέτοχοι της εταιρικής οντότητας στην τράπεζα. Ωστόσο, βάσει των ευρημάτων των λειτουργών επιθεώρησης που διερεύνησαν την υπόθεση, από τον κ. Σιζόπουλο και άλλους μετόχους δηλώθηκε ότι η τιμή πώλησής ήταν στο €1.600.000.

Μάλιστα, σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της Αρχής, ο τραπεζικός οργανισμός στην προκειμένη, δεν θα έκανε διευθέτηση του δανείου με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε πως ήταν άλλη η τιμή πώλησης της Taxan. Για την ακρίβεια η Αρχή κάνει λόγο για εξαπάτηση της τράπεζας: «…η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου)».

Η ακόλουθη αναφορά από το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, δεν αφήνει αμφιβολίες για τις διαστάσεις της υπόθεσης: «…οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος (σ.σ. Μαρίνος Σιζόπουλος) και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ)».

Ωστόσο, τα ευρήματα δεν τελειώνουν εδώ. Η Αρχή καταλήγει και σε ενδεχόμενη πλαστογραφία σε βάρος του Ιρακινού επενδυτή που αγόρασε τις μετοχές της Taxan: «Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί».

Γνώριζε ο Σιζόπουλος

Η Αρχή παρουσιάζει βεβαρημένη τη θέση του κ. Σιζόπουλου, τον οποίο παρουσιάζει να γνώριζε τα πάντα. Ενδεικτικά σημειώνεται «Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο Καταγγελλόμενος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ και την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017. Συγκεκριμένα, ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο Καταγγελλόμενος, το οποίο παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017, το οποίο εμπεριείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ (σ.σ. €2.025.000)».

Τους έδωσε μάρτυρας

Ενεχόμενο με την υπόθεση άτομο κατήγγειλε τον Σιζόπουλο και άλλους συμμέτοχους στην Taxan: «Ο αξιωματούχος της εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ, ο οποίος καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, παραδέχθηκε στην τελευταία την εμπλοκή του στην υπόθεση, κατονομάζοντας ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση και τα πρόσωπα τα οποία τον κατήγγειλαν στην Αστυνομία, περιλαμβανομένου και του Καταγγελλόμενου (σημ Μαρίνος Σιζόπουλος)».

Σιζόπουλος: «Όλα τα στοιχεία»

Ο «Φ» αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος επικοινώνησε με τον βουλευτή και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Όπως μας ανέφερε, επρόκειτο να εκδώσει ανακοίνωση.

Εξήγησε πως έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό για σήμερα και πως θα συγκαλέσει συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή του στην Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας.

«Θα παρουσιάσω όλα τα στοιχεία», μας ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι πρώτα θα μελετήσει και το πόρισμα. Επιμείναμε για να του υποβάλουμε ερωτήματα, αλλά παρέπεμψε στην ανακοίνωση που όπως μας είπε επρόκειτο να εκδοθεί.

Πάντως, σε δηλώσεις του που ακολούθησαν σε διάφορα ΜΜΕ ο ίδιος έδειξε να αμφισβητεί εντελώς το πόρισμα και αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Ανέφερε πως ο ίδιος είναι που διαπίστωσε πλαστογραφία υπογραφής και προέβη σε καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων. Για το αν η υπόθεση καταλήξει στο Δικαστήριο, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε «κανένα πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι έχει όλα τα τεκμήρια.

Να σημειωθεί ότι η Αρχή διαβίβασε το πόρισμα στον Γενικό Εισαγγελέα. Λειτουργοί επιθεώρησης, οι οποίοι ανέλαβαν και τη διερεύνηση της καταγγελίας του πρώην βουλευτή, Γιώργου Βαρνάβα, ήταν οι Σωτήρης Αθ. Λιασίδης (πρώην Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου) και Νικόλας Π. Κωνσταντίνου (δικηγόρος), αμφότεροι από τη Λευκωσία. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Αρχής, διεξήχθηκαν συνολικά 31 συνεδρίες/ακροάσεις για λήψη μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κλήθηκαν προς κατάθεση συνολικά 28 πρόσωπα και κατατέθηκαν 262 τεκμήρια, τα οποία αντιστοιχούν σε πολυσέλιδα έγγραφα.

Πληρεξούσιο Σιζόπουλου για €1.600.000, φορολογία για €2.025.000

Ο «Φ» αποκαλύπτει τέσσερα έγγραφα σε σχέση με την υπόθεση

Ο «Φ» στο παρόν δημοσίευμα αποκαλύπτει έγγραφα που αποτελούν κομμάτια του παζλ. Εδώ να σημειωθεί ότι ο υπογράφων στις 2/2/2021είχε προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της υπόθεσης της Taxan καταγράφοντας όλες τις λεπτομέρειες για τη διαγραφή χρέους της.

Παραθέτουμε τα έγγραφα:

>> Πληρεξούσιο που υπογράφει στις 23/9/2017 ο κ. Σιζόπουλος εκ μέρους της εταιρείας συμφερόντων του που φέρει την ονομασία «ΙΩ Κτηματική ΛΤΔ», ώστε οι μετοχές της Taxan να πωληθούν τουλάχιστον για το ποσό του €1.600.000.

>> Ειδοποίηση επιβολής φορολογίας από το Τμήμα Φορολογίας προς έναν εκ των μετόχων της Taxan. Η φορολογία είναι η ανάλογη του ποσού που εισέπραξε το φολογούμενο πρόσωπο από την πώληση των μετοχών της Taxan ύψους €2.025.000. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς στη χθεσινή ανακοίνωσή της σημειώνει μεταξύ άλλων: «Το Τμήμα Φορολογίας, όταν διαπίστωσε, στη βάση χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου ημερομηνίας 4/10/2017, ότι η τιμή πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ ήταν €2.025.000, αξίωσε από τις τρεις εκ των τεσσάρων εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών. Η εταιρεία – μέτοχος, ΙΩ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, στην οποία ήταν διευθυντής ο Καταγγελλόμενος, καθώς και ακόμη μία εταιρεία – μέτοχος, υπέβαλαν ένσταση στην καταβολή του αναφερόμενου από το Τμήμα Φορολογίας ποσού, υποδεικνύοντας ότι η τιμή πώλησης των μετοχών ήταν €1.600.000».

>> Άλλο έγγραφο αφορά την συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ του τραπεζικού οργανισμού και των μετόχων της Taxan ημερομηνίας 25/10/2017 για διευθέτηση μη εξυπηρετούμενου δανείου της εταιρείας, συνολικού ύψους 2.581.000 ευρώ. Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο μερών, όπως καθίσταται ξεκάθαρο και από το έγγραφο που κατέχουμε, είχε ενεργό ρόλο ο γνωστός πολιτικός.

Βασική προϋπόθεση για διευθέτηση του χρέους των €2.581.000 ήταν η άμεση καταβολή €1.625.000. Ποσό που εν τέλει εξασφαλίστηκε από τον Ιρακινό επενδυτή. O τελευταίος αγόρασε το μετοχικό κεφάλαιο της Taxan. Οι υπόλοιπες 956.000 ευρώ, όπως σημειώσαμε, διεγράφησαν από την τράππεζα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

>> Έγγραφο που αποτελεί βεβαίωση εξόφλησης του τιμήματος αγοράς για πώληση μετοχών. Πρόκειται για το μερίδιο που είχε η «ΙΩ Κτηματική», συμφερόντων του κ. Σιζόπουλου, στην Taxan και το οποίο πωλήθηκε στον Ιρακινό επενδυτή. Η βεβαίωση φέρει υπογραφή του κ. Σιζόπουλου.