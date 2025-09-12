Σοβαρά ποινικά αδικήματα για μετόχους της Taxan Properties, μεταξύ των οποίων και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, στο πλαίσιο διακανονισμού για διευθέτηση δανείου, το οποίο διευθετήθηκε κατόπιν διαγραφής ποσού ύψους €956.900

Όπως είχε γράψει και ο «Φ» στις 5/9, τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών, αφορούν τα δεδομένα που παρουσίασαν σε τραπεζικό οργανισμό για διευθέτηση δανείου. Συγκεκριμένα φέρεται να πλαστογραφήθηκε η υπογραφή Ιρακινού επενδυτή.

Οι λειτουργοί που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Πρόκειται για αυτά της απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της συνωμοσίας για καταδδολίευση.

Παραθέτουμε το επίμαχο απόσπασμα από την ανακοίνωση της Αρχής:

«Συνεπώς, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).

Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί. ιστ. Σύμφωνα με την κατάληξη των Λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου). 5 ιζ. Στη βάση των πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ενδεχόμενη παράβαση των πιο κάτω Άρθρων του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154): – – – – Άρθρο 300: Απάτη, Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση».

