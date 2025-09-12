Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς το οποίο διαπιστώνει ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον Μαρίνο Σιζόπουλο, σχολίασε ο τέως βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα ο οποίος ήταν εκείνος που έκανε τις καταγγελίες στην Αρχή, στις 28 Μαρτίου 2023, σχετικά με ανάμιξη του κ. Σιζόπουλου σε υπόθεση που αφορά στην έκδοση “χρυσού διαβατηρίου” κατά τα έτη 2017 -2019.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», ο κ. Βαρνάβα ανέφερε ότι αν ο κ. Σιζοπουλος νιώθει πως δεν διέπραξε τα οποιαδήποτε αδικήματα τότε να ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. «Ας δώσει το δικαίωμα στις ερευνητικές αρχές να προχωρήσουν την έρευνα και να επιβεβαιώσουν τα όσα λέει», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει το ότι ο κ. Σιζόπουλος θα πραγματοποιήσει διάσκεψη Τύπου για το θέμα, ο κ. Βαρνάβα υποστήριξε ότι ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ θα παρουσιάσει ό,τι έχει ήδη καταθέσει στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και οδήγησε στο εν λόγω αποτέλεσμα.

Πρόσθεσε πως ο κ. Σιζόπουλος έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ωστόσο, υπάρχει και η ηθική πλευρά του γεγονότος καθώς, όπως είπε, εκμεταλλεύτηκε το αξίωμά του και προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα «την ώρα που ο κόσμος έχανε τα σπίτια του».

«Σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτή τη φορά η Γενική Εισαγγελία να ανοίξει το δρόμο της δικαιοσύνης και εκεί αν οποιοσδήποτε θεωρεί ότι είναι αθώος ας λογοδοτήσει».

Εξάλλου, σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Βαρνάβα ανεφερε ότι η σημερινή ανακοίνωση συνάδει πλήρως με τα αισθήματα των πολιτών, οι οποίοι απαιτούν την αποκάλυψη των σκανδάλων και την πάταξη της διαφθοράς, όποιος και να εμπλέκεται σε αυτή, όποιο αξίωμα και να κατέχει.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Ανεξάρτητή Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι η Αρχή στην οποία ο Κυπριακός Λαός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του. «Αυτή μπορεί να κάνει την διαφορά και να δώσει ελπίδα στην κοινωνία, σε αντίθεση με άλλους θεσμούς οι οποίοι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και βρίσκονται στον πάτο της συνείδησης των πολιτών».

Η ανακοίνωση του σημερινού πορίσματος επιβεβαιώνει τα όσα είχα πολλές φορές αναφέρει δημόσια. Ένας πολιτικός αρχηγός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων εκμεταλλευόμενος το αξίωμα που του εμπιστεύτηκε ο Λαός και τα μέλη του κόμματος του, εξυπηρέτησε τα προσωπικά του συμφέροντα την στιγμή που οι τράπεζες κατάσχουν την πρώτη κατοικία φτωχών συμπατριωτών μας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Η πάταξη της διαφθοράς είναι πλέον ισχυρή απαίτηση του λαού. Εάν το 2020 ο νυν Γενικός Εισαγγελέας , το γιατί και για ποιόν λόγο ας το απαντήσει ο ίδιος, έδωσε εντολή ο φάκελος της συγκεκριμένης υπόθεσης να μπει στο Αρχείο της Αστυνομίας, αυτή την φορά τον παρακολουθεί ολόκληρος ο κυπριακός λαός, ο οποίος απαιτεί τον τελικό λόγο να τον έχει η Δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία και κανένα δημόσιο συμφέρον αυτήν την φορά να ξαναμπεί η υπόθεση στο Αρχείο της αστυνομίας. Αυτήν την φορά η Γενική Εισαγγελία ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος μέχρι σήμερα εκτός από αυτήν την υπόθεση και για πάρα πολλές άλλες είχε «μπάρμπα στην Κορώνη». Ελπίζω αυτός ο «μπάρμπας» να έχει πλέον «αποβιώσει» και αυτήν την φορά η Δικαιοσύνη να έχει τον πρώτο λόγο.

Οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν μπουχτίσει με τις δημόσιες δηλώσεις Αξιωματούχων του Κράτους, Πολιτικών Αρχηγών και Θεσμών ότι τάσσονται κατά της διαφθοράς. Ας τοποθετηθούν αυτήν την φορά και ας αποδείξουν ότι τα λόγια τους δεν είναι κούφια, αλλά έχουν ουσία! Ας περάσουν από τα λόγια στις πράξεις. Κάποιοι για παρόμοιου τύπου περιπτώσεις πριν μερικά χρόνια διοργάνωναν διαμαρτυρίες έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ευελπιστώ ότι η τοποθέτηση τους σε αυτήν την περίπτωση θα είναι καυστική και απαιτητική από πλευράς τους, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη και αυτή να αποφασίσει.

Ως πρώην πολιτειακός αξιωματούχος και άτομο το οποίο συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, δεν μπορώ να ανεχθώ την διαφθορά από όπου και να προέρχεται αυτή. Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα συνεχίσω την πορεία την οποία είχα τόσα χρόνια και θα στέκομαι απέναντι στο διεφθαρμένο σύστημα και ιδιαίτερα στους διεφθαρμένους πολιτικούς, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους την τύχη των πολιτών αυτού του κράτους.