Ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, θα εκδώσει ανακοίνωση σε σχέση με τα όσα αναφέρονται για το άτομό του και τους άλλους μετόχους της Taxan Properties στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με τη γνωστή υπόθεση.

Αυτό ανέφερε ο ίδιος πριν από λίγο στο philenews. Εξήγησε πως έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό για αύριο και πως θα συγκαλέσει συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή του στην Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας.

«Θα παρουσιάσω όλα τα στοιχεία», μας ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι πρώτα θα μελετήσει και το πόρισμα.

Πάντως, σε δηλώσεις του που ακολούθησαν σε διάφορα ΜΜΕ ο ίδιος έδειξε να αμφισβητεί εντελώς το πόρισμα και αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Ανέφερε πως ο ίδιος είναι που διαπίστωσε πλαστογραφία υπογραφής και προέβη σε καταγγελία στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

Για το αν η υπόθεση καταλήξει στο Δικαστήριο, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε «κανένα πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι έχει όλα τα τεκμήρια.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε ότι επιφυλάσσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και γι’ αυτό θα ζητήσει τη διερεύνηση δύο στοιχείων από τις Αρχές: Εάν η Αρχή είχε δικαίωμα να ερευνήσει τη συγκεκριμένη υπόθεση και εάν έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το πόρισμα. Καταλήγωντας, ο κ. Σιζόπουλος ανέφερε «ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».

Τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών που διόρισε η Αρχή, αφορούν τα δεδομένα που παρουσίασαν οι μέτοχοι της Taxan σε τραπεζικό οργανισμό για διευθέτηση δανείου. Συγκεκριμένα, φέρεται να πλαστογραφήθηκε η υπογραφή Ιρακινού επενδυτή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλλεξαν.

Οι λειτουργοί που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Πρόκειται για αυτά της απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της συνωμοσίας για καταδδολίευση.