Βαθύ σκανάρισμα επιχειρεί να κάνει στους εποπτευόμενους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εντός του 2025, στο πλαίσιο της συνεχούς (day-to-day) εποπτείας των ΚΕΠΕΥ μεσαίου και υψηλού κινδύνου, εφάρμοσε συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο παρακολούθησης των δραστηριοτήτων τους.

Στην παρουσίαση του έργου, στους στόχους και τις προτεραιότητες αναφέρθηκαν χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιώργος Θεοχαρίδης και ο αντιπρόεδρος Πανίκκος Βάκκου. Τα κυριότερα σημεία που ξεχωρίζουν από την παρουσίαση του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι ότι έγιναν από το Τμήμα Εποπτείας περίπου 600 επιτόπιοι και εξ’ αποστάσεως θεματικοί έλεγχοι σε ΚΕΠΕΥ για τις οργανωτικές απαιτήσεις και τα θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως ορίζονται από την οδηγία MiFID II.

Το Τμήμα διενήργησε θεματικό έλεγχο σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες απευθύνονται σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, μέσω ατόμων επιρροής (Finfluencers), τα οποία δραστηριοποιούνται και χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά κανάλια σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρουν οι ΚΕΠΕΥ.

Έγιναν έλεγχοι των πολιτικών αποδοχών που οι KEΠΕΥ οφείλουν να εφαρμόζουν για όλα τα μέλη του προσωπικού, καθώς και τα μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου τους και του πλαισίου διακυβέρνησης των ΚΕΠΕΥ συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής τους δομής και των αντίστοιχων γραμμών ευθύνης, των διαδικασιών εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς όλων των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου που ενδεχομένως να προκύπτει από το τομέα των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) το Τμήμα Εποπτείας αξιολογεί σε ετήσια βάση αν οι επενδύσεις στο τομέα των ακινήτων είναι ουσιώδεις και αν χρειάζεται η λήψη μέτρων με στόχο την ανθεκτικότητα των επενδυτικών ταμείων και τον μετριασμό των ευπαθειών στον τομέα των εμπορικών ακινήτων ως πηγή κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το Τμήμα, μετά από καταγγελίες επενδυτών, εναντίον οντοτήτων που παρείχαν, κατ’ ισχυρισμό, παράνομα επενδυτικές υπηρεσίες, διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε υποστατικά, για να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχει φυσική παρουσία οντότητας στην Κύπρο, καθώς και ελέγχους μέσω της ιστοσελίδας των εκάστοτε οντοτήτων για να διαπιστώσει κατά πόσο παρουσιάζονται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, από την Κύπρο, χωρίς να κατέχουν άδεια ΚΕΠΕΥ.

Στο τέλος του 2025, ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων διαμορφώθηκε στις 808 καθώς στη διάρκεια του έτους είχαμε ανακατατάξεις και αλλαγές στις εποπτευόμενες οντότητες, ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ κάποιες παραιτήθηκαν από την άδεια που κατείχαν καθώς, είτε διότι δεν μπορούσαν πλέον να ανταποκριθούν στις συνεχείς τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία που τις διέπει, είτε διότι είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο λειτουργίας τους, είτε δεν είχαν σημαντικό αριθμό πελατών. Ωστόσο, υποδεικνύει ότι παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, τα τελευταία πέντε χρόνια (2020-2025), ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων κατέγραψε άνοδο 2,53% και αποτελεί ένδειξη ότι η Κύπρος εξακολουθεί να συγκεντρώνει ουσιαστικά πλεονεκτήματα ως επενδυτικός προορισμός.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη του τομέα, εντός του 2025 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εξέταση των αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων. Συνολικά έλαβαν έγκριση 47 οντότητες, εκ των οποίων, 26 δραστηριοποιήθηκαν με τις συλλογικές επενδύσεις, 12 για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, 8 την παροχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, και μία με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, απορρίφθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μία αίτηση για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ. Περαιτέρω, αποσύρθηκαν 5 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν αιτήσεις για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ και 2 αφορούσαν παροχή κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.