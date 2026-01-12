Ενώπιον της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών βρίσκεται νομοσχέδιο που καθορίζει τις διαδικασίες διερεύνησης καταγγελιών και ενισχύει την προστασία των πληροφοριοδοτών που απευθύνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για υποθέσεις κατάχρησης της αγοράς.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου τη Δευτέρα, το νομοσχέδιο αφορά τη μεταφορά εκτελεστικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η οποία χρονολογείται από το 2015 και ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα καταγγελιών προς την ΕΚΚ. Μέχρι σήμερα, το σχετικό πλαίσιο εφαρμοζόταν μέσω εγκυκλίου της ΕΚΚ, ενώ πλέον θεσμοθετείται νομοθετικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το ευρύτερο πλαίσιο προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις καλύπτεται ήδη από νόμο του 2022. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέστειλαν επεξηγηματικό σημείωμα, στο οποίο επισημαίνεται ότι όπου υπάρχουν τομεακές υποχρεώσεις από πράξεις της ΕΕ —όπως η συγκεκριμένη οδηγία— αυτές ισχύουν ως ειδικές πρόνοιες, συμπληρωματικά προς τον νόμο του 2022.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο θεσπίζει:

ασφαλή κανάλια επικοινωνίας για υποβολή καταγγελιών,

για υποβολή καταγγελιών, διαδικασίες παρακολούθησης των αναφορών,

των αναφορών, προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη,

του πληροφοριοδότη, ενημέρωση και υποβοήθηση προσώπων που καταγγέλλουν,

προσώπων που καταγγέλλουν, μέτρα προστασίας από αντίποινα.

Διαφωνία για την αρμόδια αρχή προστασίας

Εκπρόσωπος του Υπουργείο Εργασίας Κύπρου εξέφρασε διαφωνία ως προς την ονομαστική αναφορά στο Τμήμα Εργασίας ως αρμόδια αρχή προστασίας του καταγγελλόμενου. Όπως ανέφερε, λόγω της γενικότητας της οδηγίας ως προς το περιεχόμενο των καταγγελιών και τα μέτρα προστασίας, το Υπουργείο θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ρητή αναφορά σε συγκεκριμένο τμήμα.

Από την πλευρά της, η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι τόσο η εκτελεστική οδηγία όσο και το νομοσχέδιο προβλέπουν συνεργασία της ΕΚΚ με κάθε σχετική αρμόδια αρχή για την προστασία των εργαζομένων, είτε πρόκειται για πρόσωπο που καταγγέλλει είτε για πρόσωπο που καταγγέλλεται. Όπως σημειώθηκε, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εξαντλητικά ποια αρχή θα είναι κάθε φορά αρμόδια. Ωστόσο, από τη διαβούλευση προέκυψε ότι διάφορα τμήματα του Υπουργείου Εργασίας διαθέτουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες προστασίας, γεγονός που οδήγησε στη συμπερίληψη της αρμοδιότητας του Τμήματος Εργασίας στο κείμενο.

ΚΥΠΕ