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Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Έθνη το δημοσίευμα που φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), αντιστράτηγος Mohammad Asadullah Minhazul Alam από το Μπανγκλαντές, αποχωρεί από τη θέση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αποστολής, Aleem Siddique, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στο Sigmalive, ότι ο αντιστράτηγος Minhazul Alam συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντα και τις ευθύνες του στην αποστολή.

«Για αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο αντιστράτηγος Minhazul Alam παραμένει Διοικητής της Δύναμης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες του στην αποστολή», ανέφερε διευκρίνισε.

Η απάντηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έρχεται ως απάντηση στο δημοσίευμα του Northeast News το οποίο έκανε λόγο για αποχώρηση του αντιστράτηγου, μετά από γραπτές καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά του απέναντι σε αξιωματικούς της αποστολής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Northeast News.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες που φέρεται να υπέβαλαν ο υπασπιστής του και ακόμη ένας αξιωματικός της αποστολής.

Οι καταγγελίες φέρεται να αφορούν «ανάρμοστη» και «σκληρή» συμπεριφορά του διοικητή προς τον υπασπιστή του, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα τέθηκε ενώπιον αρμόδιας ιατρικής ή ψυχιατρικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Το Northeast News επισημαίνει ότι δεν έχει στη διάθεσή του το πλήρες περιεχόμενο των καταγγελιών και ότι δεν είναι σαφές ποια συγκεκριμένα περιστατικά επικαλούνται οι αξιωματικοί.

Παραμένει επίσης άγνωστο κατά πόσον τα Ηνωμένα Έθνη διενήργησαν επίσημη έρευνα, εάν ο Minhazul Alam κλήθηκε να απαντήσει στις καταγγελίες ή εάν έχει προκύψει οποιοδήποτε πειθαρχικό ή άλλο εύρημα εις βάρος του.

Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο και για καταγγελίες σχετικά με διοικητικές διευκολύνσεις ή προνόμια που φέρεται να ζήτησε ή να εξασφάλισε ο αξιωματικός.

Ωστόσο, δεν δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη φύση αυτών των διευκολύνσεων ούτε προκύπτει ότι έχει εκδοθεί οποιαδήποτε επίσημη απόφαση ή διαπίστωση σε σχέση με το συγκεκριμένο σκέλος.

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η γραπτή καταγγελία για τη συμπεριφορά του προς υφιστάμενους αξιωματικούς ήταν εκείνη που έφερε το ζήτημα σε μεγαλύτερη ένταση.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης που κατέχει ο Διοικητής της UNFICYP, ο οποίος είναι ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο και έχει την ευθύνη του στρατιωτικού της σκέλους.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι «μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα, μεταξύ άλλων για το ακριβές περιεχόμενο και τον χρόνο υποβολής των καταγγελιών, το κατά πόσον διεξήχθη επίσημη έρευνα από τον ΟΗΕ, αλλά και για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή του από την Κύπρο».

Το ίδιο το δημοσίευμα τονίζει ότι, μέχρι να δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες ή τυχόν πορίσματα έρευνας, οι ισχυρισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη αποδεδειγμένοι.