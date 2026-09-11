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Έτσι όπως το έθεσε η Ανδρούλλα Βασιλείου ένα δίκαιο το έχει. «Είναι τιμητικό για ένα κράτος να έχει μια Πρώτη Κυρία και πρώην Επίτροπο να δίνει γύρους γύρω από μια πρεσβεία να βρει πάρκινγκ για να πάει σε μια εκδήλωση;»

Καθόλου τιμητικό για το κράτος. Αλλά, αν οι «πρώτες κυρίες» χρειάζονται εφ΄ όρου ζωής οδηγό να τες μεταφέρει στις εκδηλώσεις για να μην κάνουν γύρους να βρουν πάρκινγκ, το κράτος να φροντίσει να προσλάβει οδηγούς ή παρκαδόρους. Διότι, δεν είναι καθόλου τιμητικό για έναν λαό να πληρώνει αστυνομικό για να κάνει τον παρκαδόρο.

Αφού δεν είναι θέμα ασφάλειας («στην περίπτωση μου δεν ήταν θέμα ασφάλειας αλλά να με πάρει σε επίσημες εκδηλώσεις», είπε) γιατί να επιφορτίζονται αυτά τα καθήκοντα οι αστυνομικοί; Όταν οι αστυνομικοί διαμαρτύρονται ότι σπαταλούν δυνάμεις σε καθήκοντα που δεν τους αναλογούν, οφείλει αυτό το κράτος να βάλει τάξη, επιτέλους. Και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Ούτε για την Ανδρούλλα Βασιλείου, ούτε για άλλους πρώην.

Για να λέμε βέβαια αλήθειες, το «πρώτη κυρία» δεν είναι κάποιο θεσμικό αξίωμα της Δημοκρατίας. Είναι τίτλος που τον φέραμε από την Αμερική (αμερικανιά πραγματική!) χωρίς όμως να έχει κάποια θεσμική υπόσταση. Πόσω μάλλον η πρώην «πρώτη κυρία».

Καλά κάνει, λοιπόν, το υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάσει τη σπατάλη των αστυνομικών σε καθήκοντα υπηρετικού προσωπικού. Ακόμα και για τους αστυνομικούς για τους πραγματικούς πρώην αξιωματούχους, όπως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, που έχουν αστυνομικούς να τους παίρνουν σε εκδηλώσεις για να μη γυρεύουν πάρκινγκ.

Διότι, πραγματικά πρόκειται για γελοιότητα να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλειά τους αλλά να έχουν αστυνομικούς δήθεν για ασφάλεια ενώ στην πραγματικότητα είναι σωφέρ ή για παρκαδόροι.

Να επαναλάβω: Αν χρειάζονται αυτή την υπηρεσία να βρεθούν άλλοι να την αναλάβουν, όχι οι αστυνομικοί. Άλλωστε, όλοι αποχώρησαν από τα δημόσια αξιώματα με πολύ ψηλές συντάξεις και βαρβάτα εφάπαξ, που ούτε στον ύπνο μας βλέπουμε οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Ακόμα κι όσοι δεν ήταν πλούσιοι πριν γίνουν αξιωματούχοι, όταν έγιναν μάζεψαν αρκετά λεφτά (και μόνο από τους μισθούς τους) και αποχωρώντας έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ένα μισθό για να έχουν σωφέρ. Για το πρεστίζ που χρειάζονται, δηλαδή. Διότι πρόβλημα με το πάρκινγκ ας έχουν, ίσως καταλάβουν τι περνά ο απλός πολίτης.