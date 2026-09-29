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Μια ακόμη κρίση, από τις πολλές, στη δεξιά πολυκατοικία. Αυτή τη φορά ο τέως Πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέλαβε το ρόλο του μπουρλοτιέρη. Έσπευσε να καταθέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 2028!.

Επικαλέστηκε για την υποψηφιότητα του τις «μη εξελίξεις στο Κυπριακό». Βιάστηκε να προεξοφλήσει το τέλος των προσπαθειών, 17 μήνες πριν τις εκλογές. Κι αυτό την ώρα κατά την οποία η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολγκίν, εξήγγειλε ότι θα επισκεφθεί την Κύπρο τον Οκτώβρη για επαφές και ανακοίνωσε ότι συμπληρώθηκε το έγγραφο των συγκλίσεων. Προοπτικές, βέβαια, μπορεί να μη διαφαίνονται, αλλά η κινητικότητα συντηρείται.

Αυτή η παρέμβαση της κ. Ολγκίν θα μπορούσε να θεωρηθεί πως χάλασε το αφήγημα του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ. Κι αυτό γιατί στην εξαγγελία του σημείωνε πως «το παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό παρέμεινε δυστυχώς κλειστό…» Και γιατί έμεινε κλειστό; Επειδή «η ηγεσία της χώρας προτίμησε την πεπατημένη». Δηλαδή, δεν σημειώθηκε πρόοδος, δεν ξεκίνησε διαδικασία, επειδή δεν ακούει (;) η ηγεσία, άρα αυτή ευθύνεται. Το γιατί ευθύνεται η ηγεσία και όχι η κατοχική πλευρά είναι ένα άλλο θέμα, που δεν είναι της παρούσης.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας έγινε πρόωρα με στόχο να… ριγάρει το γήπεδο. Από ποδόσφαιρο γνωρίζει καθώς υπήρξε και Πρόεδρος του ιστορικού «Ευαγόρα». Μπορεί να πιάσει, όμως, η κίνηση Αβέρωφ, να τον στηρίξει ο ΔΗΣΥ για να μην ζήσει στιγμές του 2023; Προφανώς και δεν μπορεί να αντέξει ο Συναγερμός ένα δεύτερο 2023, όμως, η «υιοθέτηση» του κ. Αβέρωφ ως επίσημου υποψηφίου του, με τον τρόπο που έγινε, είναι ως να σύρεται εκβιαστικά το κόμμα από τον τέως Προέδρο. Αν και από καιρό ήταν γνωστές οι προθέσεις του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου καθώς είχε στήσει δικό του επιτελείο και μηχανισμό, στην Πινδάρου φάνηκαν να αιφνιδιάσθηκαν με την ανακοίνωση. Ο ίδιος, πάντως, ανέφερε, στο vidcast του philenews και στον δημοσιογράφο Φρίξο Δαλίτη, ότι ενημέρωσε την Αννίτα Δημητρίου για τις προθέσεις του.

Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται μπροστά από μια νέα κρίση, καθώς απέφυγε να διαχειριστεί εκείνη του 2023. Η αντίδραση της ηγεσίας, μετά την ήττα, στις προεδρικές του 2023 δεν ήταν η αναμενόμενη. Η στάση κάποιων στελεχών, στην περίοδο μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ήταν αντίδραση, που για πρώτη φορά καταγράφεται σε αυτή την έκταση. Να υποστηριχθεί, δηλαδή, υποψήφιος του ΑΚΕΛ, του δήθεν «αντίπαλου δέους». Η δε διαχείριση της επόμενης ημέρας συντηρούσε τις… πληγές.

Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται, ωστόσο, ενώπιον μιας νέας κρίσης. Ήδη η Πρόεδρος του κόμματος εκδήλωσε το ενδιαφέρον της να είναι υποψήφια. Θεωρείται η «πληρωμένη απάντηση» στον Αβέρωφ; Αυτή είναι η πολιτική; Το ζητούμενο για τον ΔΗΣΥ είναι κατά πόσο μπορεί να ξεπερασθεί η κρίση.

Και οι επιλογές φαίνεται να είναι, τουλάχιστον, τρεις. Πρώτο, στην περίπτωση κατά την οποία ο κ. Νεοφύτου κινηθεί εκτός διαδικασιών του κόμματος και το κόμμα προχωρήσει με δικό του υποψήφιο. Αυτό σημαίνει χωριστές πορείες. Σε τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως θα βρεθούν αμφότεροι εκτός δεύτερου γύρου. Δεύτερο, μετρώντας τα θετικά και τα αρνητικά ο ΔΗΣΥ στηρίξει Αβέρωφ αναλαμβάνοντας και το ρίσκο επανάληψης του σεναρίου του 2023. Αυτό το σενάριο εξουδετερώνεται καθώς η κ. Δημητρίου, μπήκε στη λογική Αβέρωφ και εκδήλωσε ενδιαφέρον για υποψηφιότητα. Τρίτο, ανεξαρτήτως του τι θα πράξει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο ΔΗΣΥ να υποστηρίξει από τον πρώτο γύρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Επιλογή, που αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο σίγουρη.

Υ.Γ. Στη συνέντευξή του στο vidcast του philenews ο κ. Αβέρωφ αναφέρθηκε και σε δείπνο ( του ιδίου, της κ. Δημητρίου και ενός συνεργάτη της ) στο οποίο υπήρξε μια συνεννόηση: Βοηθά ο Αβέρωφ την Αννίτα να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Βουλής και εκείνη τον Αβέρωφ στις προεδρικές!!!