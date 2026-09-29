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Σε ενεργοποίηση του άρθρου 34 που αφορά τον μηχανισμό ισχύος για την έκτακτη κάλυψη της ηλεκτρικής ανεπάρκειας προέβησαν ΡΑΕΚ και Υπουργείο Ενέργειας, στο πλαίσιο της εξέτασης του χείριστου σεναρίου.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε το πρωί της Τρίτης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η οποία εξέτασε τις δράσεις της ΡΑΕΚ αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ειδικότερα σε σχέση με την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου και τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ Πολύβιο Λεμονάρη, εξετάστηκε το χείριστο σενάριο, σε περίπτωση που καθυστερήσει η έλευση φυσικού αερίου και η ηλεκτρική διασύνδεση, κάτι που θα οδηγήσει σε προβλήματα ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, μετά την εξέταση του χείριστου σεναρίου επικοινώνησαν με το Υπουργείο Ενέργειας και ενεργοποίησαν το άρθρο 34 του νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Το αρθρο 34 του νόμου λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας όταν τα περιθώρια ισχύος του συστήματος υποχωρούν επικίνδυνα χαμηλά (κάτω από τα κρίσιμα όρια ασφαλείας) και ελλοχεύει κίνδυνος διακοπών ρεύματος. Όπως εξήγησε ο κ. Λεμονάρης, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 34 στην περίπτωση μη έλευσης του φυσικού αερίου και μη λειτουργίας του καλωδίου. Είπε πως έχουν αποταθεί στην ΕΕ για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ισχύος για να καλυφθεί η ηλεκτρική ανεπάρκεια, μέσω πρόσκλησης σε όσους ενδιαφέρονται να διαθέσουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για έκτακτη κάλυψη των αναγκών, οι οποίες θα είναι πολύ πιεστικές μετά το 2029 και την απόσυρση μονάδων από τη Δεκέλεια. Παράλληλα, σημείωσε, πως το υπουργείο Ενέργειας, ενεργοποίησε ομάδες εργασίας με την ΡΑΕΚ και τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς.

Δοκιμές ενάμιση χρόνο για φυσικό αέριο

Όπως είπε ο κ. Λεμονάρης, τον Ιούνιο του 2028 και να υπάρξει έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο θα χρειαστεί ενάμιση χρόνος δοκιμαστικής περιόδου προτού τεθούν σε λειτουργική κατάσταση οι μονάδες με το νέο καύσιμο.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν στην Επιτροπή Ενέργειας από την ΡΑΕΚ, τον Αύγουστο του 2026 υπήρχαν 66 άδειες για εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας, ισχύος 1600 μεγαβάζτ. Επίσης, υπήρχαν 720 άδειες αποθήκευσης ενέργειας και 455 άδειες χωρίς αποθήκευση ενέργειας, 1325 μέγαβατ. Τον Ιούλιο του 2026 οι συμβατικές μονάδες ήταν 1487 μεγαβατ, ενώ υπήρχαν και 109.614 φωτοβολταϊκά, 1094 μέγαβατ. Από αυτά, τα 1952 συστήματα ήταν για εμπορική χρήση ισχύος 431.98 μεγαβατ ενώ για ίδια χρήση-οικιακή διατίμηση ο αριθμός των συστημάτων ήταν 105.058 ισχύος 492.43 μεγάβατ.

Τα συστήματα για εμπορική χρήση δηλαδή που φέρουν βιομηχανική διατίμηση ήταν 2604 ισχύος 170.16 μέγαβατ. Τα συστήματα βιομάζας είναι ισχύος 12,62 μέγαβατ και τα αιολικά πάρα 169,5 μεγαβάτ.