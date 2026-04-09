Πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου κατάφερε εν τέλει να σώσει την παρτίδα για την αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια και την ενίσχυση της παραγωγής με σύγχρονες, ευέλικτες και αποδοτικά συμφέρουσες γεννήτριες.

Παρ’ ότι έως και τον Φεβρουάριο είχαν σχεδόν εξανεμιστεί οι ελπίδες να καταφέρει η ΑΗΚ να καταλήξει σε τελική συμφωνία, είτε με κατασκευή γεννητριών, είτε με εξωτερικό εργολάβο – εγκαταστάτη, ώστε να έχει διαθέσιμες τις νέες μονάδες μέσα στο 2028 ή το αργότερο μέσα στο 2029, οι εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν στη συνέχεια απέδωσαν καρπούς.

Η πληροφόρηση του Φιλελευθέρου αναφέρει ότι διοίκηση και διεύθυνση της ΑΗΚ προχώρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη γερμανική Siemens, από την οποία είχαν συμφωνήσει προκαταρκτικά να αγοράσουν τρεις γεννήτριες, ισχύος 27 μεγαβάτ έκαστη, μέσω της ελληνικής TERNA, και κατέληξαν σε συμφωνία.

Η φόρμουλα στην οποία κατέληξαν ΑΗΚ και Siemens προβλέπει την αγορά από την ΑΗΚ τριών γεννητριών τύπου industrial, ισχύος 27 μεγαβάτ έκαστη, με χρήση καυσίμου diesel. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν συνάγεται πως η συμφωνία προβλέπει την παράδοση των γεννητριών από τον γερμανικό κολοσσό στην ΑΗΚ εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά όχι και την εγκατάσταση-συντήρησή τους από τη Siemens. Προφανώς αυτό παραπέμπει στην ανάγκη η ΑΗΚ να βγει σε ένα νέο διαγωνισμό, αυτή τη φορά όμως μόνο για την εγκατάσταση των γεννητριών στη Δεκέλεια. Οι διαδικασίες γι’ αυτό τον διαγωνισμό πρέπει να τρέξουν τάχιστα, ώστε αμέσως μετά την παράδοση των γεννητριών από τη Siemens να είναι έτοιμα τα εργοτάξια του εργολάβου να ξεκινήσουν την εγκατάσταση.

– Η συμφωνία προβλέπει παράδοση της πρώτης γεννήτριας την άνοιξη του 2028, της δεύτερης μέσα στο καλοκαίρι του 2028 και της τρίτης αρχές του 2029.

Τα χρονικά σημεία παράδοσης των γεννητριών ικανοποιούν την ΑΗΚ, δεδομένων των συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί αρχές του χρόνου, όταν οι εργολάβοι – προσφοροδότες του διαγωνισμού που έτρεχε τότε δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν παράδοση και λειτουργία των μηχανών πριν το 2030, λόγω της τεράστιας ζήτησης που υπάρχει από ηλεκτροπαραγωγούς και άλλες βιομηχανίες.

Για την ΑΗΚ και ευρύτερα την Κυβέρνηση η εγκατάσταση και λειτουργία των τριών γεννητριών πριν το τέλος του 2029 ήταν μεγάλης σημασίας. Σύμφωνα με δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέλη του 2029 θα πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή οι έξι παλιές και ρυπογόνες ατμοηλεκτρικές μονάδες στη Δεκέλεια, με συνολική ονομαστική δυνατότητα παραγωγής μέχρι 360 μεγαβάτ. Η απώλεια αυτή από το σύστημα θεωρείται κρίσιμης σημασίας και η μερική έστω αναπλήρωση του κενού με τα 80 μεγαβάτ από τα νέα αποκτήματα είναι εξαιρετικά σημαντική.

Άλλες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή αναφέρουν πως πρόθεση της ΑΗΚ είναι να προχωρήσει το ταχύτερο σε προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση στον σταθμό της Δεκέλειας και μίας σύγχρονης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, συνδυασμένου κύκλου, για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ενέργειας από εκείνο το σημείο, το οποίο προορίζεται πλέον ως ο δεύτερος πυλώνας του συστήματος παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Η ΑΗΚ κρατά «στο χέρι» και την 6η μονάδα της (συνδυασμένου κύκλου) στο Βασιλικό, ισχύος 160 μεγαβάτ, η οποία είναι μεν έτοιμη, όμως θα μπορέσει να αξιοποιηθεί μόνο όταν εισαχθεί στην Κύπρο φυσικό αέριο.