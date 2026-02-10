Κόλλησαν τα πάντα στον τομέα της ενέργειας. Εδώ και μήνες, όλα τα έργα που θα συνέβαλλαν στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν παγώσει.

Από τη μία το τερματικό του Βασιλικού και από την άλλη η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ενώ νέα καθυστέρηση προστέθηκε αυτή τη φορά σε σχέση με την εγκατάσταση των τριών νέων μονάδων παραγωγής στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ στη Δεκέλεια.

Οι συγκεκριμένες μονάδες, παρόλο που θα λειτουργούσαν με ντίζελ, θα ήταν ωστόσο πιο ευέλικτες και αξιόπιστες και θα σταθεροποιούσαν και τη λειτουργία του σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2026 στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) Γιώργος Πέτρου, αποκάλυψε ότι υπήρξε εμπλοκή με την παράδοση των γεννητριών από τη Siemens.

Όπως είπε, με επιστολή της η εταιρεία ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να παραδώσει τις τρεις μονάδες εντός 2,5 χρόνων, όπως αρχικά είχε δεσμευθεί, αλλά θα το πράξει σε βάθος τεσσάρων χρόνων, δηλαδή το 2030. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΗΚ είχε κατακυρώσει σχετική προσφορά ύψους €140 εκατ. Όπως ανέφερε, η μετάθεση της παράδοσης οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει διεθνώς, αλλά και στην απορρόφηση παραγωγικής δυναμικότητας από data centres στις ΗΠΑ.

Επανεξετάζονται οι σχεδιασμοί

Χθες, το ΔΣ συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, τον οποίο ενημέρωσε για την ξαφνική εξέλιξη, καθώς και για τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, η ΑΗΚ επανεξετάζει τους σχεδιασμούς για το ζήτημα των μονάδων της Δεκέλειας, αναφέροντας ότι στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο να ναυαγήσει η αγορά.

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ δεν έκρυψε την ανησυχία του για το 2029, οπότε αναμένεται να αποσυρθούν κάποιες μονάδες που λειτουργούν με μαζούτ από τη Δεκέλεια, τονίζοντας ότι χωρίς τις νέες μονάδες δημιουργείται κενό. Ο κ. Πέτρου εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα υπάρξει έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Εξάλλου, τον Αύγουστο του 2027 αναμένεται η λειτουργία των υποδομών αποθήκευσης στη Δεκέλεια, καθώς πρόσφατα ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε έναντι του ποσού των €40 εκατ. Πάντως, το ερώτημα που δημιουργείται είναι ποιο θα είναι το εναλλακτικό σχέδιο της ΑΗΚ σε περίπτωση μη τοποθέτησης των τριών μονάδων, αφού και η αποθήκευση δεν θα υλοποιηθεί άμεσα.

Παράταση ζήτησε η Technip

Στο μεταξύ, τα γεγονότα που αφορούν το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό είναι λίγο-πολύ γνωστά. Μετά την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη διεύρυνση της υπόθεσης, η οποία εξετάζει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τίποτα δεν προχωρά. Για το έργο βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες, καθώς και διαιτησία στο Λονδίνο.

Να σημειωθεί ότι η γαλλική εταιρεία Technip θα συμβούλευε το κράτος για τον περαιτέρω σχεδιασμό του έργου. Χθες, ωστόσο, ο πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι η Technip ζήτησε παράταση έξι μηνών. Όπως σημείωσε, η ΑΗΚ είναι μέτοχος κατά 30% στην ΕΤΥΦΑ, τονίζοντας ότι η Technip ζήτησε παράταση έξι μηνών σε σχέση με τον συνολικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η εταιρεία ολοκλήρωσε το στάδιο 1 και για το στάδιο 2 ζήτησε παράταση. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, λόγω της ανησυχίας για το θέμα, η Αρχή θα διαθέσει ειδικούς στην ΕΤΥΦΑ, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία για το Βασιλικό.

Σήμερα, το θέμα θα τεθεί εκ νέου στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, στο επίκεντρο της οποίας θα τεθούν τα εμπιστευτικά στοιχεία της ΕΤΥΦΑ, τα οποία αφορούν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν σε νομικούς και άλλους συμβούλους.

Θολά νερά για GSI

Αναφορικά με το ηλεκτρικό καλώδιο GSI, επικρατεί επίσης αβεβαιότητα. Τα 25 εκατ. της πρώτης δόσης δεν έχουν δοθεί στον ΑΔΜΗΕ και επιπλέον οι δυο κυβερνήσεις δεν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτή φόρμουλα για την εκπόνηση επικαιροποιημένων τεχνοοικονομικών μελετών.