Στοιχεία που αφορούν πληρωμές σε νομικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες για τη διαδικασία επιδιαιτησίας σχετικά με το τερματικό εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό κατέθεσε την Τρίτη στη Βουλή η ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ.

Την επιστολή με τα σχετικά στοιχεία υπέβαλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ, Γιώργος Ασιήκαλης, διευκρινίζοντας ότι καλύπτει την περίοδο από το 2023 έως και σήμερα και ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα μέχρι το τέλος του 2025. Όπως ανέφερε, η κατάθεση γίνεται σε απάντηση επιστολής που είχε αποστείλει η Επιτροπή Ενέργειας προς τη ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ τον Οκτώβριο του 2025, με τα στοιχεία να προορίζονται για χρήση από τα μέλη της Επιτροπής.

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, τόνισε ότι «είναι κοινή λογική ότι η Βουλή θα αναζητήσει ποιοι συμβουλεύουν, πόσο αμείβονται, ποιοι είναι οι όροι εντολής και ποιο το πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την αναγκαιότητα του απορρήτου, στο όνομα μιας διαδικασίας επιδιαιτησίας που δεν έχει να κάνει ποσώς με όλα αυτά τα πράγματα», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή Ενέργειας θα μελετήσει τα στοιχεία που κατέθεσε η ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ.

