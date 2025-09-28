Όταν θέλεις να ξετυλίξεις ένα κουβάρι, τι είναι το πρώτο που κάνεις; Όταν το λάστιχο του ποτίσματος είναι μπερδεμένο, ποια κίνηση είναι απαραίτητη; Να βρεις την άκρη. Και να προχωρήσεις να ξετυλίγεις με επιμονή και υπομονή.

Λένε και ξαναλένε όλοι να κάτσουν στο σκαμνί όσοι έφταιξαν για το χάλι στο Βασιλικό και τα πεταμένα εκατομμύρια. Και ο ένας σκέφτεται τον ένα υπουργό, ο άλλος κάποιον άλλο υπουργό, έναν πολιτικό, ένα κομματάρχη, ένα δικηγόρο, τον Πρόεδρο τον ίδιο. Και επί της ουσίας δεν υπάρχει το παραμικρό αποτέλεσμα. Οι πολιτικές ευθύνες είναι αυταπόδεικτες. Για τα υπόλοιπα;

Και όμως είναι απλό: Τον διαγωνισμό της κακιάς ώρας τον προκήρυξε η ΔΕΦΑ – ΕΤΥΦΑ. Εκείνη έγραψε τους όρους των προσφορών, εκείνη αρνήθηκε να τους αλλάξει όταν της υπεδείχθη ότι εμπόδιζαν μεγάλες εταιρείες να προσφοροδοτήσουν, αυτή έκανε την αξιολόγηση της μόνης προσφοράς που κατατέθηκε, αυτή έβαλε τις βαθμολογίες που θεώρησαν λανθασμένες η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τώρα η CINEA. Και αυτή κατακύρωσε την προσφορά στη CPP, έστω με την πολιτική παρότρυνση της τότε Κυβέρνησης.

Σε καμία περίπτωση δεν ενοχοποιούμε κανένα χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία. Λέμε μόνο πως, αν πράγματικά θέλει η Πολιτεία να ερευνήσει, πρέπει να ξεκινήσει από την τότε διοίκηση και τη διεύθυνση της ΔΕΦΑ – ΕΤΥΦΑ. Εκείνη πήρε τις καίριες αποφάσεις και έβαλε υπογραφές στα συμβόλαια.

ΧΡΥΜΑ