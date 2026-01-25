Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο έχουν ικανοποιητική ενημέρωση τα ΜΜΕ για την πολυσυζητημένη επικαιροποίηση τεχνοοικονομικών δεδομένων για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης. Και θα λέγαμε «ας μην μας ενημερώνουν», αν υπήρχε έστω η παραμικρή ένδειξη πως η έλλειψη πληροφόρησης δεν σχετίζεται με απουσία εξελίξεων.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει η παραμικρή έγκυρη πληροφορία ότι είμαστε κοντά στην ανάθεση σε κάποιον οίκο του έργου της πραγματοποίησης της μελέτης. Και πώς να ανατεθεί η μελέτη σε κάποιον οίκο από την στιγμή που η νομοθεσία θέτει πολύ αυστηρούς περιορισμούς για απευθείας ανάθεση τέτοιων μελετών, δηλαδή χωρίς προσφορές;

Και δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε -για την έντιμη ενημέρωση των αναγνωστών- πως δυόμιση μήνες μετά την απόφαση του προέδρου της Κύπρου και του πρωθυπουργού της Ελλάδας για τη μελέτη επικαιροποίησης, ώστε να γίνουν τα επόμενα βήματα για τη διασύνδεση, είμαστε σχεδόν στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήμασταν τη μέρα που ανακοίνωναν αυτή την απόφαση οι δύο ηγέτες.

Τι έφταιξε που δεν προχώρησε η μελέτη; Δεν ξέρουμε. Στην Ελλάδα τα ΜΜΕ γράφουν πως οι δύο πλευρές δεν συμφωνησαν καν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η μελέτη: Θέλουμε μελέτη που θα αναδείξει τις προοπτικές κέρδους για τους επενδυτές, όπως φέρεται να θέλει η ελληνική πλευρά, ή μελέτη που θα πείσει ότι η διασύνδεση θα δώσει φθηνότερο ρεύμα στους Κύπριους καταναλωτές;

Κάποτε ο Χρίστος Πουργουρίδης επικαλέστηκε μια παλιά ρήση και διερωτήθηκε «καλά, μόνο ανηφόρα και κατηφόρα υπάρχει; Χάθηκε ο ίσιος δρόμος;». Στην περίπτωσή μας, είναι τόσο δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο η διασύνδεση να είναι βιώσιμη και για τους επενδυτές και για τους καταναλωτές;

Αναμένοντας αποφάσεις των κυβερνήσεων, την Παρασκευή η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν πραγματοποίησε άλλη μία τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή της ΡΑΕΚ, της ΡΑΑΕΥ και του ΑΔΜΗΕ. Δεν προέκυψε ο,τιδήποτε ουσιαστικό. Χαμένος χρόνος. Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε μέγγενη και βιάζεται να γίνει κάτι πριν λήξει το τελεσίγραφο της Nexans τέλη Μαρτίου και ζητά τα 25 του εκατομμύρια για το 2025 (που δεσμευτήκαμε να του δώσουμε μέσω του Πλαισίου Συμφωνίας που υπογράψαμε το 2024) και η ΡΑΕΚ μασά τα λόγια της και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αφού η απόφαση να δοθούν ή όχι τα λεφτά είναι στην Κυβέρνηση. Και για την ώρα είναι αρνητική.

ΧΡΥΜΑ