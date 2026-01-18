Ο ΑΔΜΗΕ, φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, επιχειρεί με κάθε ευκαιρία να εμφανίζει την κυπριακή πλευρά και τις ρυθμιστικές Αρχές σαν υπαίτιους της μεγάλης καθυστέρησης στην προώθηση του έργου, όμως ασφαλείς πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η γαλλική Nexans, ανάδοχος του έργου της κατασκευής και πόντισης του καλωδίου, θεωρεί τον ίδιο τον ΑΔΜΗΕ απόλυτα υπεύθυνο και υπόλογο για την παραβίαση βασικών όρων του συμβολαίου, περιλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων για κρίσιμα στάδια της διασύνδεσης.

Ο Φιλελεύθερος πληροφορείται, μάλιστα, ότι η Nexans έχει προειδοποιήσει γραπτώς τον ΑΔΜΗΕ (μετά τη συμφωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη για την επικαιροποίηση των δεδομένων του έργου) πως αν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 δεν της εκχωρήσει την τελική ειδοποίηση για επίσημη και πλήρη έναρξη του συνόλου του έργου (το Full Notice to Proceed, κάτι που όφειλε να κάνει από τον Αύγουστο του 2024), τότε κανένα χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο δεν θα τη δεσμεύει, όπως δεν θα τη δεσμεύουν οι ρήτρες στο συμβόλαιο για αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης.

Και όχι μόνο αυτά: Η Nexans ενημέρωσε γραπτώς τον ΑΔΜΗΕ ότι σε αυτή τη φάση του έργου, με τις καθυστερήσεις που προηγήθηκαν και τον τερματισμό από πλευράς ΑΔΜΗΕ των πληρωμών για το καλώδιο από τον Απρίλιο του 2025, οι αποζημιώσεις που θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός οργανισμός στη γαλλική εταιρεία σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού του έργου από μέρους του ΑΔΜΗΕ αυξήθηκαν στα 250 εκατ. ευρώ περίπου!

Αντιλαμβανόμαστε ότι στο ποσό αυτής της αποζημίωσης δεν περιλαμβάνονται άλλα ποσά που οφείλει ο φορέας υλοποίησης από παλαιότερες καθυστερήσεις ή και ποσά που δυνατό να απαιτήσει η Nexans σε περίπτωση οριστικού ναυαγίου του έργου χωρίς δική της ευθύνη, αναφορικά κυρίως με θέματα παραγγελιών πρώτων υλών ή απόρριψης συμβολαίων για κατασκευή άλλων ηλεκτρικών καλωδίων.

Από την πληροφόρηση που έχει ο Φιλελεύθερος συνάγεται πως η Nexans έχει ήδη κατασκευάσει καλώδιο, διαφόρων προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων, συνολικού μήκους περίπου 300 χιλιομέτρων, αξιοποιώντας τα εργοστάσιά της στην Ιαπωνία και τη Νορβηγία.

Παρ’ ότι για τη γαλλική εταιρεία είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας η παραχώρηση από τον ΑΔΜΗΕ του Full Notice to Proceed, αποδέχθηκε στην πορεία του χρόνου να δώσει κάποιες παρατάσεις, η τελευταία από τις οποίες έληξε τον Δεκέμβριο του 2025.

Καθώς ο ΑΔΜΗΕ δεν είναι έτοιμος ή πρόθυμος να παραχωρήσει το Full Notice to Proceed, η Nexans έχει προβεί σε αποστολή τελεσιγράφου προς τον ΑΔΜΗΕ, το οποίο λήγει τέλος Μαρτίου 2026. Αν μέχρι τότε δεν δοθεί η συγκεκριμένη ειδοποίηση για τελική και δεσμευτική παραγγελία, τότε όλα πιθανό να τιναχθούν στον αέρα, καθώς οι Γάλλοι θα θεωρήσουν ότι αποδεσμεύονται από κάθε υποχρέωση έναντι του φορέα υλοποίησης και πιθανό να ενεργοποιήσουν τις ρήτρες αποζημίωσής τους.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, ο ΑΔΜΗΕ θα ενεργοποιήσει με τη σειρά του τις διαδικασίες για απαίτηση αποζημίωσεων από τις ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδας και κατ’ επέκταση από τις δύο κυβερνήσεις και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για το τεράστιο φιάσκο δεν είναι δική του.

Ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει ότι έχει πληρώσει μέχρι στιγμής περίπου 300 εκατ. στη Nexans, τα οποία η γαλλική εταιρεία θεωρεί μη επιστρέψιμα. Αν σε αυτά τα 300 εκατ. προστεθούν και τα 250 που επιβεβαιωμένα η Nexans θεωρεί ως αποζημίωση που δικαιούται για ενδεχόμενη πρόωρη λήξη του συμβολαίου από πλευράς ΑΔΜΗΕ, τότε το κόστος του φορέα υλοποίησης για αυτή την περιπέτεια στην οποία εισήλθε το καλοκαίρι του 2023 εκτοξεύεται στα 550 εκατ. ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται ενδεχόμενες άλλες απαιτήσεις της Nexans.

Θυμίζουμε ότι στις 6 Ιανουαρίου 2026 η Nexans αναγνώρισε με ανακοίνωσή της τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις και ενημέρωσε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη αναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων με τον πελάτη της» και ότι «οι αλλαγές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου», η οποία ήταν καθορισμένη για το τέλος του 2029. Αν οι εκκρεμότητες δεν επιλυθούν από μέρους του ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Μάρτιο, η Nexans δεν δεσμεύεται για τον χρόνο που θα μπορεί να παραδώσει το έργο, στην περίπτωση που αυτό συνεχιστεί.

Μετά και τις νέες εξελίξεις, η θέση της Nexans είναι ότι αν τελικά ο ΑΔΜΗΕ καταθέσει το Full Notice to Proceed εντός πρώτου τριμήνου του 2026, η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου θα περιοριστεί στον ένα χρόνο. Νοουμένου, βέβαια, ότι δεν θα παρεμποδιστεί ξανά το έργο από τουρκικά πολεμικά ανοικτά της Κάσου ή αλλού στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.