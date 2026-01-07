Με γραπτή και επίσημη δήλωσή της, η γαλλική εταιρεία Nexans, που ανέλαβε έναντι του ΑΔΜΗΕ να κατασκευάσει και να ποντίσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Κρήτης αναγνωρίζει πως είναι σε εξέλιξη αναπρογραμματισμός του έργου με τον πελάτη της, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί τουλάχιστο σε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, που ήταν προγραμματισμένη για τέλη του 2029 ή αρχές 2030.

Η δήλωση της Nexans επιβεβαιώνει, έστω με μικρή καθυστέρηση, τα δημοσιεύματα του Φιλελευθέρου για ακύρωση διαγωνισμών που είχε προκηρύξει και για σχετική ενημέρωση προσφοροδοτών για ανατροπές στον σχεδιασμό του έργου του GSI.

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση της γαλλικής εταιρείας:

«Η Nexans επιθυμεί να παράσχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης για τον αγωγό διασύνδεσης Great Sea Interconnector.

Η Nexans εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023.

Ένας αναπρογραμματισμός δραστηριοτήτων βρίσκεται σε εξέλιξη με τον πελάτη της. Ως εκ τούτου, η Nexans συνεργάζεται στενά με τον πελάτη της για να αξιολογήσει τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.

Ενώ αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου, δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές προβλέψεις της Nexans για το 2028, χάρη στο μεγάλο ανεκτέλεστο έργο του Ομίλου και στις προληπτικές ενέργειες για την αντιστάθμιση τυχόν πιθανών επιπτώσεων από το 2026.

Η Nexans θα παράσχει τις προβλέψεις της για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους 2025 στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Η Nexans παραμένει αφοσιωμένη στην εκτέλεση αυτού του έργου με τον πελάτη της.

Πέρα από το έργο GSI, η Nexans παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου μετάδοσης PWR, υποστηριζόμενες από διαρθρωτικές τάσεις και ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών».

Ο Julien Hueber, Διευθύνων Σύμβουλος της Nexans , δήλωσε: «Το έργο GSI παραμένει σε εξέλιξη και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην υποστήριξη του πελάτη μας στην ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης υποδομής. Διαχειριζόμαστε αυτήν την κατάσταση με ισχυρή πειθαρχία στην εκτέλεσή μας. Τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνουμε από το 2026, ανταποκρινόμενοι στις εξωτερικές εξελίξεις, μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σταθερά σε καλό δρόμο με την οικονομική μας πορεία, καθώς και με τις προβλέψεις μας για το 2028. Υποστηριζόμενος από τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική ζήτηση και ένα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, ο τομέας μετάδοσης PWR της Nexans παραμένει ισχυρός μοχλός δημιουργίας αξίας και παραμένουμε αποφασιστικά επικεντρωμένοι στην πειθαρχημένη εκτέλεση».