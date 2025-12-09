Η κοινή απόφαση των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας για πάγωμα αποφάσεων και δράσεων για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να γίνει μία επικαιροποίηση των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων, υποχρεώνει τη Nexans, που ανέλαβε την κατασκευή και την πόντιση του καλωδίου, να αναθεωρήσει και τον δικό της προγραμματισμό και να ακυρώσει προσφορές που είχε δημοσιεύσει για την αγορά υπηρεσιών από εταιρείες του κλάδου.

Πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η γαλλική εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει γραπτώς ξένες εταιρείες, που είχαν ενδιαφερθεί για τους διαγωνισμούς που προκήρυξε για την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στη συνολική εργολαβία -ερευνών και πόντισης- που ανέλαβε η ίδια έναντι του ΑΔΜΗΕ, ότι οι προσφορές ακυρώνονται, καθώς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης δεν μπορεί να προχωρήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η Nexans δεν έχει ενημερώσει τους εν δυνάμει προσφοροδότες για οριστική ακύρωση του Great Sea Interconnector. Τους πληροφόρησε, όμως, ότι θα πρέπει να γίνει επαναξιολόγηση του έργου το επόμενο διάστημα και να ετοιμαστεί ένας νέος προγραμματισμός για την προώθηση των επί μέρους εργασιών. Αν και όταν αυτό γίνει, η Nexans προφανώς θα ξαναβγεί προς αναζήτηση συνεργατών.

Δημόσια μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποια αντίδραση ή έστω σχολιασμός από τη γαλλική εταιρεία για την απόφαση Κύπρου και Ελλάδας να επικαιροποιήσουν τις τεχνικές και οικονομικές μελέτες για τον Great Sea Interconnector.

Ποιο plan b, έλεγε…

Λίγες εβδομάδες (τέλη Οκτωβρίου ’25) πριν τις δηλώσεις που έκαναν στην Αθήνα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης περί ανάγκης επικαιροποίησης μελετών, ο νέος CEO της Nexans, Ζουλιάν Εμπέρ, είχε διαβεβαιώσει δημοσίως ότι το έργο προχωρεί κανονικά και ότι η εταιρεία συνεχίζει τη στενή συνεργασία της με τον ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα βήματα.

Σε εκείνη την «ανάκρισή» του από αναλυτές και δημοσιογράφους, ο CEO της εταιρείας υποβάθμισε προηγούμενη ανακοίνωση της Nexans, η οποία αναφερόταν σε εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει για τη διασύνδεση Κρήτη-Κύπρος, στην περίπτωση που τελικά ναυαγήσει το έργο.

«Δεν υπάρχει plan B, εργαζόμαστε με βάση το plan A για το έργο», είχε τονίσει. Εξήγησε δε, ότι η Nexans εξετάζει μεν ηλεκτρικές διασυνδέσεις με παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά του GSI, αλλά αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν σχεδιασμούς, είπε, για το 2028-2029 και όχι τη διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης. Πολύ πιθανό σήμερα ο ηγέτης της Nexans να αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά το πολύκροτο θέμα.

Ο κ. Εμπέρ είχε επιβεβαιώσει με εκείνη την ευκαιρία πως η εταιρεία έλαβε από τον ΑΔΜΗΕ πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ έως τότε, οι οποίες καλύπτουν τις εργασίες που έγιναν μέχρι και τον Αύγουστο. Δεν είναι γνωστό αν ο ΑΔΜΗΕ προέβη σε άλλες εκταμιεύσεις προς τη Nexans μετά τον Αύγουστο του ’25, κάτι μάλλον απίθανο.

Δεν είναι επίσης γνωστό ποιες οικονομικές συνέπειες θα έχει για τον ΑΔΜΗΕ (ως φορέα υλοποίησης) ή για τις δύο κυβερνήσεις ή για τους καταναλωτές ρεύματος στις δύο χώρες το ουσιαστικό πάγωμα του έργου, η υποχρεωτική αλλαγή προγραμματισμού -και παραγωγής καλωδίου- από τη Nexans αλλά και οι εκκρεμούσες κυπριακές οφειλές προς τον ελληνικό οργανισμό.