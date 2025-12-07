Ανεξάρτητα από την επίσημη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν ότι δεν χρειάζεται η πραγματοποίηση νέας μελέτης κόστους – οφέλους για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, η κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητη την επικαιροποίηση των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων του έργου, πριν γίνουν οποιαδήποτε άλλα βήματα προς την υλοποίησή του. Πότε όμως πρέπει να είναι έτοιμη η νέα μελέτη για την επικαιροποίηση;

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η επαναξιολόγηση του έργου είχε συνδεθεί εξαρχής με την πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ). Και σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο.

Το διάστημα μέχρι τον Απρίλιο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας για την επιλογή οίκου ή μηχανισμού για την πραγματοποίηση της επικαιροποίησης, ώστε στην Ουάσιγκτον να είναι δυνατή η λήψη ή η επισημοποίηση αποφάσεων, κυρίως για θέματα που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά εμπόδια που θέτει η Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας της Ελλάδας, η συνάντηση του Απριλίου αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής και στη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε μέσα από τη δήλωση ότι το 3+1 αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση».

Στη δήλωση του κ. Παπασταύρου δεν γίνεται πάντως αναφορά σε μελέτη επικαιροποίησης των δεδομένων γύρω από τον Great Sea Interconnector, όπως αποφάσισαν τον Νοέμβριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Αναφέρεται ωστόσο ότι η Αθήνα αναζητεί επενδυτική συμμετοχή από χώρες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να διευρυνθεί η ομάδα των εμπλεκόμενων φορέων. Κάτι τέτοιο ενδιαφέρει πολύ και την κυπριακή Κυβέρνηση.

Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία με εταιρείες π.χ. των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι δεδομένο πως θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Κάτι που ήδη συζητείται παρασκηνιακά. Για την ώρα, ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει αντιδράσει επίσημα στην απόφαση των δύο κυβερνήσεων να γίνει επικαιροποιημένη μελέτη για το καλώδιο, παρόλο που η εξέλιξη αυτή έχει παγώσει τις εξελίξεις και καθιστά σοβαρότερα τα οικονομικά προβλήματα της δημόσιας (κατά πλειοψηφία) εταιρείας. Προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά όχι μόνο το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης αλλά και ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα ελληνικά νησιά, στο πλαίσιο ενός επενδυτικού σχεδιασμού αξίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΑΔΜΗΕ, Κινέζοι και άλλοι

Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν δημοσιεύματα στην Ελλάδα για προβλήματα ρευστότητας στον ΑΔΜΗΕ, αλλά και για αμερικανικές και ευρωπαϊκές πιέσεις για απομάκρυνση της κινεζικής State Grid από τη διοίκηση και το μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ (24%) και προσέλκυση άλλων επενδυτών. Πριν από μερικές μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι «θα χρειαστεί, κάποια στιγμή, αύξηση κεφαλαίου (στον ΑΔΜΗΕ)» και ότι το Ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός πως επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο ενός στρατηγικού asset, «είναι προφανώς ανοιχτό στην προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα powergame.gr, «με τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την είσοδο νέων επενδυτών στον ΑΔΜΗΕ, επιλογή που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης του Διαχειριστή, για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των κρίσιμων νησιωτικών διασυνδέσεων».