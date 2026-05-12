Κρίσιμη σύσκεψη για τις πυρκαγιές πραγματοποιείται σήμερα στο Προεδρικό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θέλει να γνωρίζει πως όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε περίπτωση που χρειαστεί. Η σύσκεψη θα είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξεταστεί και ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην συνεργασία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών, την εκκένωση κοινοτήτων, τη μεταφορά τραυματιών, το κλείσιμο δρόμων κλπ. Ελπίζουμε να μην επαληθευτούν για τα όσα ακούονται για τις ομάδες που θα ανταποκριθούν πρώτες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γιατί και στην περσινή μεγάλη φωτιά στην ορεινή Λεμεσό, η ανταπόκριση του Τμήματος Δασών δεν ήταν η αναμενόμενη. Όλοι πρέπει να δουν το εθνικό καλό μακριά από μικρότητες. Ποιος θα έχει τον συντονιστικό ρόλο είναι δευτερευούσης σημασίας μπροστά στη διάσωση ζωών και περιουσιών.

