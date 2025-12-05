Ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν, απάντησε γραπτώς σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα πως δεν χρειάζεται να διεξαχνεί νέα μελέτη κόστους – οφέλους για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ούτε και να δημιοσιευτεί μελέτη βιωσιμότητας, αλλά η κυπριακή Κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στην απόφαση που έλαβαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τον περασμένο μήνα για πραγματοποίηση επικαιροποίησης τεχνικο-οικονομικών δεδομένων του έργου, πριν τα επόμενα βήματα.

Πληροφορίες του Φιλελευθέρου από ενημερωμένη κυβερνητική πηγή αναφέρουν πως θέση και πρόθεση της κυβέρνησης είναι «να πραγματοποιηθεί κανονικά» η μελέτη, όπως συμφωνήθηκε. Σε ερώτηση «ποιος θα κάνει τη μελέτη επικαιροποίησης, ο ΑΔΜΗΕ ή οι κυβερνήσεις», η απάντηση της ίδιας πηγής ήταν «η απόφαση ήταν να γίνει η μελέτη από κοινού από τις δύο κυβερνήσεις».

Δεν είναι όμως γνωστό ποιες διαδικασίες προχώρησαν -αν προχώρησαν- στο μεσοδιάστημα από τη συνάντηση και τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη. Προφανώς θα πρέπει να επιλεγεί κάποιος οίκος για να πραγματοποιήσει αυτή την επικαιροποίηση, ώστε να ξεκαθαρίσει το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος σήμερα, αλλά και η δυνατή συμβολή του στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την απάντηση Γιόργκενσεν στον κ. Χατζηπαντέλα «η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν, ωστόσο, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα ανάλυση κόστους-οφέλους, ούτε να δημοσιευθεί ανάλυση βιωσιμότητας».

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής είχε ρωτήσει γραπτώς αν η Επιτροπή σκοπεύει να πραγματοποιήσει επικαιροποιημένη ανάλυση κόστους-οφέλους και αν σκοπεύει να δημοσιεύσει ανάλυση βιωσιμότητας του GSI, ιδίως υπό το πρίσμα του αυξανόμενου κόστους, των χρηματοδοτικών κενών και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εμποδίων.

Ο Επίτροπος Γιόργκενσεν ξεκαθάρισε αρχικά ότι ανάλυση κόστους-οφέλους γίνεται όταν υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή ώστε ένα έργο να αποκτήσει καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος, εννοώντας ότι αυτό έχει ήδη γίνει προ πολλών ετών για τον GSI (τότε φορέας υλοποίησης ήταν η EuroAsia Interconnector). Επιπλέον, αναφέρει ότι ο GSI έχει εγκριθεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, και αυτό επιβεβαιώνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους.

Στην απάντηση του ο Γιόργκενσεν χαρακτήρισε ως «σύνηθες» ένα Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος να έρχεται αντιμέτωπο με υψηλότερο κόστος από το αναμενόμενο, ειδικότερα κατά τα τελευταία έτη, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως δυσχερή όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, σημείωσε, τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά έχουν αυξηθεί, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη δυνατότητα μεταφοράς της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε πως η ολοκλήρωσή του έργου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.