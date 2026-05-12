Η στεγαστική κρίση και η έλλειψη προσιτής κατοικίας αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών ΕΕ για τη Στέγαση, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Τρίτη στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στην Ευρώπη παραμένουν χαμηλότερες από το απαιτούμενο επίπεδο για να καλύψουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση κατοικιών.

Όπως ανέφερε, απαιτούνται περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον επενδύσεις ετησίως, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε πως η στεγαστική πολιτική αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή δράση. Τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν, αφενός, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για νέες κατοικίες και, αφετέρου, την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μέσω καλύτερης αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στέγαση δεν αποτελεί απλώς εμπορικό αγαθό, αλλά βασικό στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής. Επεσήμανε επίσης ότι η άνοδος των τιμών, το υψηλό κόστος κατασκευής, η περιορισμένη προσφορά και οι δημογραφικές πιέσεις καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες αλλά και για τη μεσαία τάξη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ευρωπαϊκό πρόβλημα μεγάλης κλίμακας και προανήγγειλε νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, οι οποίες σε πολλές πόλεις αυξάνουν τις τιμές και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τούτο, υπογράμμισε ότι η στέγαση απαιτεί μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη στρατηγική που να συνδέεται με τις υποδομές, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.