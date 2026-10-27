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Αιτήσεις για χρηματοδότηση κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους θα δέχεται από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως τις 29 Ιανουαρίου 2027, στις 2μ.μ., το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Βασικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Grants4Arts. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και εταιρείες παραγωγής καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμό στην πλατφόρμα, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Τμήματος.

Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο κανονισμό χρηματοδότησης για την περίοδο 2024-2026, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την πρώτη ταινία μικρού μήκους, διάρκειας έως 15 λεπτών, ανέρχεται σε €30.000. Για τη δεύτερη ταινία μικρού μήκους, διάρκειας έως 25 λεπτών, το ανώτατο ποσό φτάνει τις €40.000. Η χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 80% του κόστους παραγωγής, ανάλογα με το είδος της ταινίας, χωρίς να υπερβαίνει το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό.

Για την πρώτη ταινία απαιτείται ο σκηνοθέτης να μην έχει χρηματοδοτηθεί προηγουμένως από την αρμόδια αρχή για ταινία μικρού μήκους και να διαθέτει δύο προηγούμενες ταινίες μικρού μήκους, συμπεριλαμβανομένης της σπουδαστικής του ταινίας. Για τη δεύτερη ταινία, το πρόγραμμα αφορά κυρίως σκηνοθέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί για δεύτερη φορά και προβλέπει την υποβολή δύο προηγούμενων ταινιών μικρού μήκους, πέραν της σπουδαστικής.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι, για να είναι μια παραγωγή επιλέξιμη, τουλάχιστον το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της θα πρέπει να αφορά δραστηριότητα παραγωγής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, το 120% της χορηγίας που παραχωρείται για την παραγωγή πρέπει να δαπανάται στην Κύπρο.

Οι όροι και οι κανονισμοί, καθώς και τα σχετικά έντυπα, είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και του Γραφείου Κινηματογράφου Κύπρου.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Μαρίνο Χριστοδούλου, στη διεύθυνση mchristodoulou@culture.gov.cy, ή με τον Γιάννη Γεωργιάδη, στη διεύθυνση cinema@culture.gov.cy.