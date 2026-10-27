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Το «The Influencer Project» του Mike Nybroe επιχειρεί να μπει στα ήδη θολά νερά του social media horror, ενός trend που έπρεπε να μείνει στην οθόνη του κινητού.

Η ταινία ξεκινά με τη σοκαριστική αυτοκτονία μιας έφηβης, της Alma (Ronja Hauge Schierup), κατά τη διάρκεια ενός live-stream και στη συνέχεια ακολουθεί τη δημοφιλή influencer Chiara King (η οποία ουσιαστικά υποδύεται τον εαυτό της, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά πειστική ως εκνευριστική influencer – επειδή είναι μία!), καθώς ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη με ένα κινηματογραφικό συνεργείο για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ, που υπόσχεται μια αφιλτράριστη ματιά πίσω από τη λάμψη της διαδικτυακής φήμης (λέμε τώρα). Όμως, καθώς οι κάμερες και οι ακόλουθοί της καταγράφουν κάθε της κίνηση, ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την πλησιάζει απειλητικά, θολώνοντας επικίνδυνα τη γραμμή μεταξύ περιεχομένου, πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Σε μια εποχή όπου το υποείδος του influencer-based horror είναι ήδη υπερκορεσμένο, χωρίς να έχει δώσει και κάτι της προκοπής, η ταινία του Mike Nybroe καλείται να αποδείξει αν έχει κάτι φρέσκο να πει ή αν απλώς αναμασά τα ίδια κλισέ. Δυστυχώς, η ζυγαριά γέρνει ξεκάθαρα προς το δεύτερο. Το σενάριο, το οποίο συνυπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Anders Jon Petersen και Lars Andreas Pedersen, καταπιάνεται με ένα χιλιοειπωμένο μήνυμα για τη σκοτεινή πλευρά του influencing.

Αν και η αρχική ιδέα της αποδόμησης της φήμης θα μπορούσε να έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον, η εκτέλεση είναι τετριμμένη και απελπιστικά μπουμερίστικη σε ό,τι αφορά τα διδάγματα. Για το μεγαλύτερο μέρος της υπερβολικής διάρκειας δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Υποτίθεται πως χτίζεται σταδιακά η ένταση, ενώ εμείς γνωρίζουμε καλύτερα την κεντρική ηρωίδα για την οποία υποτίθεται πως πρέπει να νοιαστούμε, όμως αυτό φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: Δέκα λεπτά στα social της Chiara και ζητωκραυγάζουμε ήδη για τον δολοφόνο. Αφήστε δε, που παίρνει υπερβολικά πολύ χρόνο, για να σε οδηγήσει σε μέρη και «αποκαλύψεις» που τις έχεις ήδη μυριστεί από χιλιόμετρα μακριά και να καταλήξει στο ολότελα απλοϊκό και κουρασμένο ηθικό δίδαγμα «Τα social είναι βόθρος και οι χρήστες τους τοξικά καθίκια». No shit, Sherlock!

Η επιλογή της πραγματικής content creator Chiara King στον πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είπαμε, προσθέτει πόντους αυθεντικότητας, όμως γυρίζει μπούμερανγκ, γιατί η κοπέλα πραγματικά δεν αντέχεται ούτε για 20 δευτερόλεπτα στο TikTok, πόσο μάλλον για μια σχεδόν δίωρη ταινία. Παρά τη φιλόδοξη ανάμειξη found-footage horror και social media το «The Influencer Project» ούτε τρομακτικό είναι ούτε καν αγωνιώδες ούτε έχει κάτι καινούργιο να πει για το θέμα, πέρα ίσως από την τετριμμένη δαιμονοποίηση των social, που γράφει ο μέσος μεσήλικας στα -σωστά μαντέψατε- social.

Κρίμα στην εμπλοκή των Eduardo Sánchez και Gregg Hale, οι συνδημιουργοί του θρυλικού «The Blair Witch Project», που πρόσθεσαν ακόμα ένα καρφί στο φέρετρο του υποείδους που πρακτικά λανσάρισαν.

INFO Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους RIO CINEMAS και K CINEPLEX. Διάρκεια: 102’

DOWNTOWN, 25.10.2026