Οικονομική απαισιοδοξία, χαμηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σαφή αντίθεση στη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας καταγράφει για την Κύπρο το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ενόψει της Ημέρας της Ευρώπης. Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο για την Άνοιξη του 2026, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2026 και βασίζεται σε 506 συνεντεύξεις στην Κύπρο, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής δειγματοληψίας 26.415 πολιτών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα στο πεδίο της οικονομίας, περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους (53%) αξιολογούν αρνητικά την τρέχουσα κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, ενώ μόλις το 46% την κρίνει θετικά, εν αντιθέσει με το 60% και 38% σε επίπεδο ΕΕ των 27 κρατών μελών. Η απαισιοδοξία εντείνεται για το ερχόμενο έτος, καθώς το 51% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ποσοστό αυξημένο κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του φθινοπώρου 2025, ενώ μόλις το 11% προβλέπει βελτίωση, με τον δείκτη να παρουσιάζει πτώση τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2025.

Παρά την ανησυχία για τη συνολική οικονομία, οι πολίτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι ως προς τη δική τους κατάσταση. Το 75% εν συνόλω αξιολογεί θετικά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του, ενώ το 60% θεωρεί ότι η προσωπική επαγγελματική του κατάσταση θα παραμείνει σταθερή το επόμενο έτος.

Ως σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, οι Κύπριοι αναδεικνύουν την ακρίβεια και το κόστος ζωής σε ποσοστό 36%, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο 30%, την οικονομική κατάσταση στο 24%, τη μετανάστευση στο 23% και τη στέγαση στο 21% των απαντήσεων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη ανησυχία καταγράφεται επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με 35%, ακολουθούμενη από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στο 27% και τη μετανάστευση στο 26% των απαντήσεων.

Ιδιαίτερα χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Μόλις το 31% δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Κυβέρνηση και το 22% το Κοινοβούλιο, με τη δυσπιστία προς το Κοινοβούλιο να εκφράζεται στο 74% των απαντήσεων. Αρνητικό είναι και το ισοζύγιο εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 39% δηλώνει ότι την εμπιστεύεται και το 54% ότι δεν την εμπιστεύεται, παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ίδια ώρα, το 36% των Κυπρίων δηλώνει ότι έχει θετική εικόνα για την ΕΕ εννέα μονάδες από τον μέσο όρο των «27». Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό στην Κύπρο είναι κατά έξι μονάδες πιο θετικό ως προς την Ένωση σε σχέση με το φθινόπωρο του 2025, με το 57% να εμφανίζεται σήμερα αισιόδοξο για το μέλλον της Ένωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των Κύπριων δηλώνει ισχυρή προσκόλληση στην πόλη ή το χωριό του με συντριπτικό ποσοστό 92% και στη χώρα κατά 95%, μόλις το 52% αισθάνεται προσκόλληση στην ΕΕ και μόνο το 45% στην «Ευρώπη» ως ευρύτερη έννοια, σημειώνοντας από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες των πολιτών για δράση της ΕΕ, οι Κύπριοι δίνουν έμφαση στην εξασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας σε ένα ποσοστό 48%, στη δημιουργία θέσεων εργασίας στο 39%, στην πρόσβαση σε στέγαση στο 30% (σχεδόν διπλάσιο από το 16% του μέσου όρου στην ΕΕ), στην ενίσχυση της ασφάλειας και άμυνας στο 32% και στη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης 29%, με τα δύο τελευταία ποσοστά επίσης να είναι ελαφρώς αυξημένα από ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πεδίο της ψηφιακής ασφάλειας, περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους, στο 53%, θεωρούν ότι οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες δεν κάνουν αρκετά για την αφαίρεση παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου, ενώ το 45% πιστεύει ότι δεν γίνονται αρκετά εκ μέρους των πλατφορμών για την προστασία των χρηστών.

Έντονες διαφοροποιήσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καταγράφονται στη στάση των Κυπρίων απέναντι στην Ουκρανία. Αν και το 77% συμφωνεί με την υποδοχή προσφύγων και το 70% με την οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, η πλειονότητα απορρίπτει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο. Συγκεκριμένα, μόλις το 30% στηρίζει τις οικονομικές κυρώσεις με το ευρωπαϊκό ποσοστό να φτάνει το 70%, ενώ το 62% διαφωνεί, με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ να βρίσκεται στο 23%. Ακόμη χαμηλότερη είναι η στήριξη για χρηματοδότηση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, με μόλις 18% υπέρ και 78% κατά, με τα ευρωπαϊκά ποσοστά να βρίσκονται στο 56% και 39% αντίστοιχα. Χαμηλά ευρίσκεται και η αποδοχή ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, με το 41% των Κυπρίων έναντι του 56% των Ευρωπαίων να συμφωνεί.

Σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, οι Κύπριοι επιθυμούν οι δαπάνες της ΕΕ να κατευθυνθούν κυρίως στην απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τη δημόσια υγεία στο 52% των απαντήσεων, στην εκπαίδευση και τη νεολαία στο 52%, στη στέγαση στο 51% και στην ασφάλεια και άμυνα στο 43%.

ΚΥΠΕ