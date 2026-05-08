Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα η συνάντηση των δύο ηγετών που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάμ στη νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η συνάντηση, που ξεκίνησε γύρω στις 4.15 το απόγευμα, διήρκησε κάτι λιγότερο από 2 ώρες και ήταν κατ΄ ιδίαν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης είχαν συναντηθεί και στις στις 6 Απριλίου και πάλι κατ’ ιδίαν.

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν σε ανάρτηση ότι o Τουρκοκύπριος και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης συναντήθηκαν σήμερα στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιανιέ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και είχαν μια παραγωγική συζήτηση.

Αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και για την πορεία προς τα εμπρός και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Συμφώνησαν επίσης:

• Σε ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών,

• Να εργαστούν για την προετοιμασία σχεδίου σχετικά με τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί για αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης,

• Να συνεχίσουν να εργάζονται προς μια συντονισμένη ανταπόκριση για την αντιμετώπιση της αφθώδους πυρετού, και

• Να συστήσουν υποεπιτροπή υπό την Τεχνική Επιτροπή Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για τη συζήτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ονομασία προϊόντων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.