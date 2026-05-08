Ισχυρό κάλεσμα προς τον κόσμο της Αριστεράς να στείλει μήνυμα νίκης και αλλαγής μέσα από την κάλπη των βουλευτικών εκλογών απηύθυνε ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, διαμηνύοντας πως το κόμμα βρίσκεται ενώπιον της κρισιμότερης εκλογικής του μάχης.

Με μια ομιλία με έντονα πολιτικά μηνύματα, ο γγ του ΑΚΕΛ ανέδειξε το δίλημμα του κόσμου της Αριστεράς για αυτές τις εκλογές, υπογραμμίζοντας πως μέσα από την ψήφο τους οι πολίτες θα δηλώσουν αν είναι με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους. «Και εμείς με σιγουριά και αυτοπεποίθηση απαντούμε: Με την κοινωνία», είπε, για να συνεχίσει λέγοντας πως αυτό δεν είναι σύνθημα για το ΑΚΕΛ, αλλά ο γενετικός του κώδικας.

Φρόντισε, μάλιστα, να στείλει και το μήνυμα πως το ΑΚΕΛ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει αποδείξει ότι ξέρει, θέλει και μπορεί να ανοίξει δρόμους για την αλλαγή. «Την Κύπρο που ονειρευόμαστε», όπως είπε. Μια αναφορά η οποία θέλει να φτάσει προς όλους τους αριστερούς ψηφοφόρους που μπορεί να κάνουν σκέψεις για άλλες επιλογές.

Η αποψινή συναυλία του ΑΚΕΛ είχε, εξάλλου, έντονο το συναισθηματικό στοιχείο και στόχευσε όχι μόνο στην περαιτέρω συσπείρωση του κόμματος, αλλά και στην περαιτέρω κινητοποίηση του κόσμου της Αριστεράς, με στόχο τους αδρανοποιημένους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ, αλλά και την ανακοπή ροών προς νεοφανείς πολιτικούς σχηματισμούς που ανακόπτουν τη δυναμική που θα μπορούσε να αναπτύξει.

«Γι’ αυτό απόψε δεν πραγματοποιούμε απλώς μια συναυλία. Και αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμα ομιλία. Απόψε παίρνουμε όλοι μαζί μια απόφαση: να κάνουμε την Ιστορία μέλλον!», δήλωσε ο Στέφανος Στεφάνου.

Σημείωσε πως διαχρονικά το ΑΚΕΛ παλεύει για τους εργαζόμενους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους νέους που αγωνίζονται να ζήσουν με αξιοπρέπεια και για τις ευάλωτες ομάδες.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο κοινοβουλευτικό έργο του κόμματος την προηγούμενη πενταετία και στάθηκε ιδιαίτερα στις προτάσεις που κατέθεσε το ΑΚΕΛ για το θέμα των εκποιήσεων, αλλά και στις προσπάθειες, όπως είπε, που έγιναν για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

«Στην πολιτική δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα. Δεν αρκούν τα παχιά λόγια και οι υποσχέσεις. Δεν αρκούν οι λαϊκίστικες κορώνες και οι ανέξοδες εξαγγελίες», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις κοινοβουλευτικές προτεραιότητες του ΑΚΕΛ για τη νέα πενταετία, ο Στέφανος Στεφάνου τόνισε πως αυτές αφορούν:

> Τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων.

> Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

> Τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

> Τη στήριξη των νέων οικογενειών.

> Την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας.

> Την προστασία του περιβάλλοντος.

> Την επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και την πολιτιστική δημιουργία.

«Είμαστε μια ισχυρή πολιτική δύναμη που έχει τη δύναμη και το θάρρος να τους κοιτάξει στα μάτια. Να σταθεί απέναντί τους για να βάλει μια τελεία στον διασυρμό, στη διαφθορά, στην κατρακύλα. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας έχουν στο χέρι, δεν μπορούν να μας βάλουν στο χέρι», τόνισε εμφαντικά ο γγ του ΑΚΕΛ, ο οποίος έκλεισε την ομιλία του με προσκλητήριο ψήφου.

«Γι’ αυτό η ψήφος του καθενός είναι επιλογή, είναι φωνή, είναι δύναμη! Στις 24 του Μάη η ψήφος του καθενός από εμάς γίνεται δύναμη. Δύναμη για την κοινωνία! Δύναμη για τον λαό! Δύναμη για το αύριο! Ξανά μπροστά λοιπόν! Με το ΑΚΕΛ ισχυρό! Πάμε δυνατά!», κατέληξε στην ομιλία του.

Η ομιλία του Στέφανου Στεφάνου

Ανεβαίνω απόψε στο βήμα με μια ιδιαίτερη συγκίνηση.

Το ΑΚΕΛ συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, εκατό χρόνια μαχητικής παρουσίας σε αυτόν τον τόπο. Εκατό χρόνια προσφοράς για την Κύπρο μας και τον λαό μας.

Εκατό χρόνια που συμπληρώνονται φέτος, όπου καλούμαστε να δώσουμε μια κρίσιμη, την κρισιμότερη ίσως, εκλογική μάχη. Τη μάχη των Βουλευτικών Εκλογών σε δεκαπέντε μέρες.

Γι’ αυτό απόψε δεν πραγματοποιούμε απλώς μια συναυλία. Και αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμα ομιλία.

Απόψε παίρνουμε όλοι μαζί μια απόφαση: να κάνουμε την Ιστορία μέλλον!

Απόψε δίνουμε όλοι μαζί μια απάντηση στο ερώτημα: με την κοινωνία ή με τους λίγους και προνομιούχους;

Και εμείς, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, απαντούμε: Με την κοινωνία. Για την κοινωνία.

Για εμάς δεν είναι σύνθημα.

Είναι ο γενετικός μας κώδικας. Το πολιτικό και ιδεολογικό μας DNA.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Γι’ αυτό δεν συμπεριφερόμαστε με έπαρση και αποστρεφόμαστε την τοξικότητα. Αλλά για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι: σε αυτόν τον ένα αιώνα ζωής, υπηρετήσαμε με συνέπεια αυτό που υπήρξε η αιτία της ύπαρξής μας: τον απλό άνθρωπο.

Γι’ αυτόν τον απλό άνθρωπο, για τα συμφέροντα και την επιβίωσή του παλεύουμε. Το κάναμε στα πέτρινα χρόνια, το κάνουμε και τώρα που ο τόπος γέμισε όψιμους σωτήρες.

Για τώρα και για πάντα.

Κόντρα στα κατεστημένα συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων. Κόντρα στα υπερκέρδη τους, όσο και να τους ενοχλεί. Ο δικός μας ρόλος δεν είναι να χαϊδεύουμε την κάθε λογής ελίτ. Ο δικός μας ρόλος είναι να αγωνιζόμαστε για τους πολλούς. Για τους πολλούς διεκδικούμε το σήμερα που τους αξίζει, το αύριο που ονειρεύονται.

Όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις.

Παλεύουμε για τους εργαζόμενους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους νέους που αγωνίζονται να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για τις ευάλωτες ομάδες.

Στην προηγούμενη Βουλή δώσαμε σημαντικές μάχες για την κοινωνία, για τους εργαζόμενους, για τους νέους. Καταφέραμε να ψηφιστεί η υποχρέωση των εργοδοτών να προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Καταφέραμε να ψηφιστεί η πρότασή μας να μπορούν οι δανειολήπτες να υπερασπιστούν στο δικαστήριο τις περιουσίες τους.

Καταθέσαμε προτάσεις για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, για να σταματήσει η άγρια εκμετάλλευση των νέων με τα ατομικά συμβόλαια, για να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μειωθεί το ΦΠΑ στο ρεύμα, για να καταργηθεί η διπλή φορολογία στα καύσιμα, για να μηδενιστεί ο φόρος σε είδη πρώτης ανάγκης, για να σταματήσει το ξεπούλημα της Κύπρου σε ξένα συμφέροντα.

Στην πολιτική δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα. Δεν αρκούν τα παχιά λόγια και οι υποσχέσεις. Δεν αρκούν οι λαϊκίστικες κορώνες και οι ανέξοδες εξαγγελίες.

Οι κοινοβουλευτικές μας δράσεις είναι τα διαπιστευτήριά μας. Γι’ αυτό διεκδικούμε την ψήφο του λαού θέτοντας σαφείς προτεραιότητες και για τη νέα Βουλή:

Τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων.

Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Τη στήριξη των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τη στήριξη των νέων οικογενειών.

Την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας.

Την προστασία του περιβάλλοντος.

Την επένδυση στη γνώση, την καινοτομία, την πολιτιστική δημιουργία.

Όλα αυτά δεν είναι επικεφαλίδες. Είναι συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Εδώ και χρόνια στην Κύπρο διαπράττεται ένα κοινωνικό έγκλημα. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.

Και οι υπόλοιποι;

Οι υπόλοιποι πρέπει να βολευτούν μ’ ένα μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα.

Οι υπόλοιποι πρέπει ν’ αντέξουν να πληρώνουν χρέη, ρεύμα, νερό, φόρους και υποχρεώσεις με δόσεις.

Οι υπόλοιποι πρέπει να δουν πώς θα ζήσουν, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πώς θα αρκέσει η σύνταξη για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Γι’ αυτούς είμαστε εδώ. Για το σιωπηλό και πιο αγχωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Τους πολλούς, που αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας η οποία δεν αντέχει άλλο να μη ζει, αλλά απλώς να επιβιώνει μέχρι τον άλλο μήνα.

Γι’ αυτούς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και στη νέα Βουλή.

Για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος.

Για να μειώσουμε τις ανισότητες που πνίγουν την κοινωνία.

Για να δώσουμε αληθινές ευκαιρίες στους νέους μας.

Για να υπερασπιστούμε την εργασία και την αξιοπρέπεια.

Και γι’ αυτό το δίλημμα αυτών των εκλογών είναι καθαρό:

Με την κοινωνία ή με τα υπερκέρδη τους;

Με τους πολλούς ή με τους λίγους που τα θέλουν όλα δικά τους;

Με την κοινωνία ή με όσους πλουτίζουν από την αδικία και τις ανισότητες;

Με τους πολλούς ή με όσους θέλουν μια κοινωνία χωρίς δικαιώματα και χωρίς φωνή;

Με τους πολλούς ή με όσους θέλουν να βλέπουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή μπροστά μας αλλά να σιωπούμε;

Ε, λοιπόν, εμείς δεν θα σιωπήσουμε!

Αν υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν και διεφθαρμένοι.

Αν υπάρχει διαπλοκή, υπάρχουν και διαπλεκόμενοι.

Τους είδαμε, τους γνωρίζουμε, δεν τους ανεχόμαστε άλλο!

Στεκόμαστε απέναντί τους γιατί ξέρουμε ποιοι είναι αλλά ξέρουμε και ποιοι είμαστε εμείς!

Είμαστε μια ισχυρή πολιτική δύναμη που έχει τη δύναμη και το θάρρος να τους κοιτάξει στα μάτια. Να σταθεί απέναντί τους για να βάλει μια τελεία στον διασυρμό, στη διαφθορά, στην κατρακύλα. Γιατί πολύ απλά εμάς δε μας έχουν στο χέρι, δε μπορούν να μας βάλουν στο χέρι!

Είμαστε η μόνη δύναμη που αποδεδειγμένα ξέρει, θέλει και μπορεί.

Ν’ ανοίξει τον δρόμο για την Κύπρο που ονειρευόμαστε.

Μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, κοινή πατρίδα για όλους τους Κυπρίους.

Ένα κράτος δίκαιο, που συγκρούεται με τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Μια κοινωνία που δίνει προοπτική στους νέους, στήριγμα στους πολλούς, ελπίδα σε όσους έχουν ανάγκη.

Γι’ αυτό η ψήφος του καθενός είναι επιλογή, είναι φωνή, είναι δύναμη!

Στις 24 του Μάη η ψήφος του καθενός από εμάς γίνεται δύναμη.

Δύναμη για την κοινωνία!

Δύναμη για τον λαό!

Δύναμη για το αύριο!

Ξανά μπροστά λοιπόν!

Με το ΑΚΕΛ ισχυρό!

Πάμε δυνατά!