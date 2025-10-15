Δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Les Echos, το οποίο επικαλείται η ιστοσελίδα energygame.gr, φέρει την εταιρεία Nexans, που κατασκευάζει στη Νορβηγία το καλώδιο για τις ανάγκες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, να ανησυχεί έντονα για σοβαρές απώλειες λειτουργικών κερδών αν τελικά το έργο του ΑΔΜΗΕ ναυαγήσει οριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν η Nexans «χάσει» τη δουλειά με τον ΑΔΜΗΕ, θα απωλέσει έως και 6% των λειτουργικών κερδών της.

Σύμφωνα με την energygame.gr, σχετική προειδοποίηση έγινε από την BNP Paribas Exane, η οποία σημείωσε ότι ενδεχόμενη ακύρωση θα άφηνε τον όμιλο της Nexans με τεράστιο απόθεμα καλωδίων και θα προκαλούσε σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των κερδών μετά το 2026. Η BNP Paribas Exane υποβάθμισε μάλιστα τη μετοχή της Nexans, επικαλούμενος τα ρίσκα που απορρέουν τόσο από τις πολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και από τα χρηματοδοτικά εμπόδια που εξακολουθούν να βαραίνουν το έργο του GSI.

Χθες ανακοινώθηκε αιφνιδίως ότι ο CEO Christopher Guérin, που ηγήθηκε του ομίλου επί επτά χρόνια, αποχωρεί στο τέλος Οκτωβρίου και τη θέση του αναλαμβάνει ο Julien Hueber, στέλεχος με πολυετή θητεία στην εταιρεία. Η είδηση της αλλαγής ηγεσίας προκάλεσε πτώση 8,6% της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, γεγονός που αποδόθηκε από τους αναλυτές και στην αβεβαιότητα γύρω από το GSI.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Les Echos, η έντονη αντίθεση της Τουρκίας και οι δυσκολίες εξασφάλισης πλήρους χρηματοδότησης έχουν δημιουργήσει «σκιά» πάνω από το έργο, που αρχικά παρουσιαζόταν ως στρατηγικός ενεργειακός διάδρομος σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ευρώπης.

Ο ίδιος ο Guérin πάντως, επιμένει ότι «το έργο GSI είναι ακόμα υπό συζήτηση», ενώ ο πρόεδρος του Δ.Σ. Jean Mouton διαβεβαιώνει πως η αποχώρηση του Γκουερίν «δεν έχει καμία σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα».