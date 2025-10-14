Η γαλλική Nexans, η εταιρεία που κατασκευάζει το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον Julien Hueber ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του Christopher Guérin. Η απόφαση προκάλεσε αιφνιδιασμό στις αγορές και στους οικονομικούς αναλυτές.

Η απόφαση τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα δυναμική για την περαιτέρω βελτιστοποίηση των επιδόσεων, εφαρμόζοντας παράλληλα το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε κατά την τελευταία Ημέρα Κεφαλαιαγοράς.

Ο Julien Hueber, 55 ετών, Γάλλος υπήκοος, είναι Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος της PWR Grid & Connect Europe, μιας επιχείρησης με κύκλο εργασιών 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 23 εργοστάσια παραγωγής. Ο Julien, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2018, εντάχθηκε στη Nexans το 2002.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις αγορές, καθώς και βαθιά γνώση της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, ιδίως της Κίνας και της Νότιας Κορέας, όπου πέρασε αρκετά χρόνια ως επικεφαλής της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Στη συνέχεια, ανέλαβε την ευθύνη της παγκόσμιας δραστηριότητας «Βιομηχανικά Καλώδια – Βιομηχανικές Λύσεις & Έργα».