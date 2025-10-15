Σχεδόν σε καθημερινή βάση, τα κόμματα ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ καλούν με ανακοινώσεις τους την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη διγλωσσία αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και να ξεκαθαρίσει τη θέση της ως προς τις τεχνοοικονομικές εκκρεμότητες αλλά και τα γεωπολιτικά εμπόδια.

Χθες, μία μέρα μετά τις νέες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών για προβλήματα βιωσιμότητας του έργου, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση, υπό τον τίτλο «Η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης εκθέτει τη χώρα και τους πολίτες της».

Υποστηρίζει πως «η στάση της Κυβέρνησης για το κομβικό και πολυδάπανο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ανεύθυνη» και ότι «η συνεχιζόμενη διγλωσσία ισοπεδώνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας της Κύπρου και διαταράσσει τις σχέσεις μας με την Ελλάδα».

Κατά το ΑΚΕΛ:

«- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά από τη μια για εκβιασμούς και από την άλλη δηλώνει δεσμευμένος στην υλοποίηση μιας συμφωνίας, χωρίς να ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

»- Ο Υπουργός Ενέργειας πραγματοποιεί συναντήσεις για να λύσει ρυθμιστικές εκκρεμότητες, και

»- Ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου».

Το ΑΚΕΛ ρωτά μέσω της ανακοίνωσής του: «Πώς λοιπόν μπορεί να προχωρήσει ένα έργο, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί τη βιωσιμότητά του, επικαλούμενος μελέτες που κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει διαψεύσει;».

Και καταλήγει με τα εξής: «Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση δεν έχει απαντήσεις για τα κρίσιμα και βασικά ερωτήματα που τίθενται, αλλά ούτε και πλάνο για διέξοδο από τη στασιμότητα. Φέρει βαρύτατες ευθύνες γιατί προχώρησε σε μια συμφωνία η οποία θα φορτώσει το κόστος στην οικονομία και στην κοινωνία, ακόμα κι αν το έργο δεν υλοποιηθεί. Καλούμε εκ νέου τον κ. Χριστοδουλίδη να σταματήσει τις υπεκφυγές και να καλέσει τα κόμματα σε σύσκεψη για τα ενημερώσει υπεύθυνα».

ΔΗΣΥ: Εκτεθειμένη η Κύπρος

Στη δική του ανακοίνωση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι «η αμφισημία, η διγλωσσία και η απουσία κατεύθυνσης στο κρίσιμο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχίζονται, υπονομεύοντας δυστυχώς την αξιοπιστία της χώρας μας. Η Κύπρος παραμένει εκτεθειμένη τόσο έναντι της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σοβαρές επιπτώσεις σε πολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο».

Σε άλλο σημείο, ο ΔΗΣΥ υποδεικνύει πως «είναι επιτακτική ανάγκη οι υπουργοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συντονιστούν επιτέλους, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν χρειάζονται δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες πλήττουν σοβαρά το εθνικό συμφέρον αλλά πλήρης συνεννόηση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την Ελλάδα».

Λετυμπιώτης: Ποια διγλωσσία;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας χθες στο Omega, επανέλαβε τη θέση ότι δεν υπάρχει διγλωσσία εντός της κυβέρνησης, καθώς οι τοποθετήσεις, είπε, είναι «ταυτόσημες ως προς τον πυρήνα».

Το έργο, πρόσθεσε, «πρέπει να είναι βιώσιμο και υλοποιήσιμο: Η υλοποίηση και η βιωσιμότητα του έργου είναι άμεσα συνυφασμένες με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τον φορέα υλοποίηση».

Για την εκταμίευση χρημάτων προς τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι αυτή «θα γίνει αφού ολοκληρωθούν και υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις από τον φορέα υλοποίησης».

Σχολιάζοντας τις προχθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, είπε ότι είναι καθήκον του κ. Κεραυνού να εκφράζει επιφυλάξεις για ένα έργο εθνικής υποδομής αυτού του μεγέθους, το οποίο υπερβαίνει το 1,9 δισ. ευρώ. Επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί το έργο, αναγνωρίζοντας την ενεργειακή του αξία για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης.