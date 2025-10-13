Η Ελλάδα τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν συμφωνηθεί για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI), διαβεβαιώνουν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να περιορίσουν τις δημόσιες δηλώσεις, να προχωρήσουν ενωμένες και να επικεντρωθούν στην ουσία της υλοποίησης του έργου, αποφεύγοντας διγλωσσία και αντικρουόμενα μηνύματα.

Προσέθεσαν ότι την επόμενη ημέρα από τη συνάντηση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας η μεταβίβαση των αδειών κυριότητας και διαχείρισης στον ΑΔΜΗΕ, διαδικασία που εκκρεμούσε επί δύο χρόνια. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Γιόργκενσεν, για να εξεταστεί η πρόοδος και ο συντονισμός του έργου.

«Η ελληνική πλευρά τηρεί όσα συμφωνήθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες και εργάζεται για την επίλυση των τεχνικο-οικονομικών και θεσμικών ζητημάτων ενός σύνθετου έργου, που ήδη παρουσιάζει πολλές δυσκολίες υλοποίησης και δεν χρειάζεται επιπλέον πισωγυρίσματα», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Το Greece–Cyprus Interconnector (GSI) θεωρείται έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση της Κύπρου, ενώ η ομαλή συνεργασία των δύο χωρών παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.