Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη δύο προσώπων.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 33 ετών και γυναίκα ηλικίας 34 ετών. Της σύλληψής τους προηγήθηκε έρευνα στην οικία τους στη Λεμεσό, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης βάρους 136 γραμμαρίων

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 12 γραμμαρίων

Μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης (2 γραμμάρια)

20 δισκία έκσταση

Σκεύη καπνίσματος

Ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.