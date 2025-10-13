Απάντηση στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου έδωσε το πρωί της Δευτέρας από τη Βουλή ο Μάκης Κεραυνός, σχολιάζοντας δήλωση που είχε κάνει την περασμένη Δευτέρα ο κ. Παπασταύρου αναφορικά με τη θέση του Κύπριου υπουργού επί της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Όπως είπε ο κ. Κεραυνός, διαδόθηκαν ψευδείς δηλώσεις από υπουργό άλλης κυβέρνησης πως ο ίδιος κατέχει μελέτες βιωσιμότητας του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και δεν τις έχει παραδώσει ούτε στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου.

Ο υπουργός Οικονομικών είπε επίσης: «Δεν είμαι ενάντια σε κανένα έργο που θα φέρει ωφελήματα στην κυπριακή οικονομία. Δεν μπορεί ένα άτομο να προκαλεί πρόβλημα στην Κυβέρνηση και είμαι έτοιμος να διευκολύνω την Κυβέρνηση. Ως υπουργός Οικονομικών πρέπει να κοιτάζω τα οικονομικά και να λέω τη γνώμη μου».

Υπέδειξε, πως, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έγιναν οι μελέτες από ξένους εμπειρογνώμονες, τις οποίες, όπως είπε, παρέδωσε στον κ. Παπαναστασίου τον Νοέμβριο του 2024. Είπε,, επίσης, πως ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου έστειλε (από τότε) τις σχετικές μελέτες στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών να ξεκαθαρίσει ότι ήταν λανθασμένη η θέση του για ψευδή δήλωση υπουργού άλλης κυβέρνησης.

«Ειμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει να υπάρξει ρήξη μεταξύ κυπριακής και ελληνικής κυβέρνησης. Ο σημερινός Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας είπε πως κρατώ μελέτες και δεν τις δίνω. Δεν είπα πως ήταν εσκεμμένη δήλωση, αλλά έγινε ανακοίνωση για το θέμα» υπέδειξε. Παράλληλα, επανέλαβε πως το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε την εξουσιοδότηση στον υπουργό Ενέργειας να αναθέσει μελέτη βιωσιμότητας και ανάλυση του κόστους του έργου για ηλεκτρική διασύνδεση. «Έγινε ανάλυση και τις μελέτες τις πήραμε τον Νοέμβριο 2024. Πώς μπορεί, διερωτήθηκε, η ΕΕ να λέει ότι έδωσε €658 εκατ. για το έργο επειδή είναι βιώσιμο, την στιγμή που η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) λέει πως δεν είναι βιώσιμο και για αυτό δεν το χρηματοδότησε και «μας έστειλε» (αντιπρότεινε) στις μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας;».

Επίσης, διαφώνησε με τη θέση του προέδρου του ΔΗΚΟ, την οποία διατύπωσε χθες στην Καθημερινή, ότι «είναι περίεργο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί ένα έργο κι εμείς να αμφισβητούμε τη βιωσιμότητά του. Αν συνεχίσουμε έτσι, είπε, τα κατεχόμενα θα διασυνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας πριν από εμάς και τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας». Όπως είπε ο υπουργός, εάν θέλει να το πράξει η Τουρκία, κανένας δεν μπορεί να αποτρέψει. Σημείωσε πως τόσο για τον τερματικό Βασιλικού όσο και για το GSI βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Ευρωπαικής Εισαγγελίας.