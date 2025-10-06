Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, είπε, απαντώντας προφανώς στη χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι «το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία, η οποία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά”.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος υποστήριξαν τον GSI και αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί, άρα επίσης το θεωρούν βιώσιμο. Μέχρι σήμερα έχει κοστίσει 300 εκατ. ευρώ, τα οποία έχει πληρώσει ο ΑΔΜΗΕ εξ ολοκλήρου. Όμως, έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Πριν και μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου και αναφέρεται σε δύο μελέτες που δεν έχει κοινοποιήσει ούτε στον υπουργό Ενέργειας”.

"Όμως, έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Πριν και μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου και αναφέρεται σε δύο μελέτες που δεν έχει κοινοποιήσει ούτε στον υπουργό ενέργειας", σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με το energypress, ο κ. Παπασταύρου είπε επίσης: “Διαμηνύει ο κ. Κεραυνός στην Κομισιόν ότι δεν θα τηρήσει τις ρυθμιστικές αποφάσεις. Όλο αυτό δημιουργεί εμπόδια. Υπάρχει μια σειρά από θέματα που βλέπεις ότι χρειάζεται ξεκαθάρισμα στην επιθυμία των δύο πλευρών, τεχνικά και οικονομικά. Π.χ. αγοράστηκε το έργο από τον ΑΔΜΗΕ και η άδεια ακόμα δεν έχει μεταβιβαστεί. Είναι αναγκαίο να σταματήσουν οι επιφυλάξεις και οι αμφισβητήσεις και να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά. Στο προσεχές συμβούλιο υπουργών ενέργειας θα συζητήσω για το θέμα με τον Κύπριο ομόλογό μου”.

Τόνισε, πάντως, ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου.