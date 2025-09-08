Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός απάντησε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ερωτήσεις της εκπομπής Από μέρα σε Μέρα, του ΡΙΚ1, για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε πως ενόσω είναι υπουργός Οικονομικών είναι υποχρεωμένος να ρωτά για μεγάλα επενδυτικά έργα και να αναλύσει τα δεδομένα, ώστε να διασφαλίζονται η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και η αναπτυξιακή της πορεία.

Ειδικότερα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι τον απασχολούν δύο μεγάλης σημασίας θέματα: Κατά τον ίδιο, κανένας δεν γνωρίζει πόσα ακριβώς θα στοιχίσει το έργο στους καταναλωτές ρεύματος και πότε αυτό το έργο θα λειτουργήσει, προς όφελος των καταναλωτών.

Είπε πως υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις για το τελικό κόστος, κάποιες από τις οποίες μιλούν για κόστος 2 δισ. ευρώ, κάποιες για 3 δισ. ευρώ και κάποιες για δύόμιση.

Είπε ακόμα ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, παραπέμποντας εμμέσως και στα γεωπολιτικά προβλήματα, που προκαλούν καθυστερήσεις στις θαλάσσιες έρευνες αλλά και στην πόντιση του καλωδίου. Δεν έκανε, όμως, συγκεκριμένη αναφορά στο μεγάλο ζήτημα των ερευνών για βυθομετρήσεις σε διεθνή ύδατα, τις οποίες παρεμποδίζει η Τουρκία.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι ως υπουργός Οικονομικών είναι υποχρεωμένος να ζητά στοιχεία και πληροφόρηση για τη βιωσιμότητα του έργου και για τα 125 εκατ. ευρώ που καλειται να πληρώσει η Κύπρος και για την υλοποίηση του οποίου, επισήμανε, είναι αρμόδιος (φορέας υλοποίησης) ο ΑΔΜΗΕ και όχι η κυπριακή Δημοκρατία. «Ερωτώμαι για αυτά τα θέματα», ανέφερε, «και όποτε απαντήσω προκαλούνται κάποιες αντιδράσεις».

Επισήμανε ακόμα πως μεγάλα επενδυτικά έργα για την ενέργεια στην Κύπρο ξεκίνησαν, πολλά με καθυστέρηση, αλλά και χωρίς να ολοκληρωθούν, επιβεβαιώνοντας έτσι πως η Κυβέρνηση ανησυχεί για τον κίνδυνο η ηλεκτρική διασύνδεση να έχει τις ίδιες δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία που έχουν και άλλες ενεργειακές επενδύσεις, με σημαντικότερη εκείνη στο Βασιλικό για το τερματικό αποϋγροποίησης φυσικού αερίου.