Κάποια ΜΜΕ στην Ελλάδα, αλλά και πολύ περισσότεροι παράγοντες της πολιτικής και της ενέργειας εκεί, γράφουν ή διαδίδουν ότι ο Μάκης Κεραυνός μετρά μέρες ως υπουργός Οικονομικών. Και πιστεύουν ότι αύριο-μεθαύριο, σε λίγες μέρες, θα ανασχηματιστεί και όλα θα γίνουν «ρόδινα» στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο κ. Κεραυνός, όμως, ηγείται σήμερα που μιλάμε της προσπάθειας ολοκλήρωσης του νομοσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Και πρέπει πολύ σύντομα να το καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, να εγκριθεί και να κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και έγκριση. Στην Κύπρο, με το προεδρικό σύστημα, η έγκριση του προϋπολογισμού δεν είναι εξασφαλισμένη από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχουν οι κυβερνήσεις στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σήμερα, δεν έχει κόμμα, δεν έχει σίγουρες ψήφους, δεν έχει πλειοψηφία. Πρέπει να την κερδίσει στη Βουλή. Και αυτός που θα τη διασφαλίσει, με καθημερινά, σχεδόν, πήγαινε-έλα στη Βουλή και συνεχή διαπραγμάτευση, είναι ο υπουργός Οικονομικών. Θα ετοιμάσει και θα καταθέσει τον προϋπολογισμό ο κ. Κεραυνός, αλλά θα δώσει τη μάχη για να τον «περάσει» από τη Βουλή ένας νέος υπουργός Οικονομικών;

Και, επιπλέον, είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση. Η πρώτη που επιχειρείται (από αυτή την Κυβέρνηση), μετά από 20-22 χρόνια. Ετοιμάστηκε υπό την αιγίδα του κ. Κεραυνού. Θα αναλάβει την έγκρισή της από την (αντιπολιτευόμενη, κατά πλειοψηφία) Βουλή άλλος υπουργός; Χλωμό.

Όμως, και να φύγει από την Κυβέρνηση ο κ. Κεραυνός, το καλώδιο δεν θα κερδίσει πόντους στην κυπριακή πολιτική σκηνή, πόσο μάλλον στην κοινή γνώμη. Διότι το πρόβλημα δεν είναι τα 25 ψωροεκατομμύρια που θέλει να «προστατέψει» ο κ. Κεραυνός και το υπουργείο του. Το οποίο, είχε βγάλει τον σκασμό (δημόσια) όταν τη διασύνδεση (με τα ίδια και πολύ χειρότερα κωλύματα) προωθούσε η EuroAsia Interconnector. Παρ’ ότι διαφωνούσε από τότε.

Το θέμα είναι ότι οι δύο Κυβερνήσεις δεν πείθουν ότι μπορούν να διασφαλίσουν την υλοποίηση της διασύνδεσης, έναντι του τουρκικού «όχι».

Αν η Κύπρος δώσει σήμερα-αύριο τα 25 εκατ., ο ΑΔΜΗΕ θα θεωρήσει πως έγινε το δικό του, θα σταματήσουν (ίσως) να λένε στην Ελλάδα πως το έργο παρεμποδίζεται από την κυπριακή τσιγκουνιά και όλη η πρόσοχή θα επιστρέψει εκεί που πρέπει: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη: Θα βγάλετε εκείνη τη navtex που λέγαμε; Για τις θαλάσσιες έρευνες; Ή θα μας ξαναπείτε «θα το κάνουμε, στον κατάλληλο χρόνο»; Να το κάνετε όποτε νομίζετε, αλλά μέχρι τότε θα πληρώνουμε για καλώδιο που δεν ξέρουμε αν θα το απλώσετε στον βυθό της θάλασσας;

Αυτό είναι το θέμα μας. Να το καταλάβουν πρέπει και ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Κεραυνός και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης. Θα έλεγα και ο κ. Μανουσάκης, αν δεν ήμουν βέβαιος πως είναι ο μόνος που το καταλαβαίνει 100%. Εξού και έσπευσε έγκαιρα να διασφαλίσει μέσω των δύο ρυθμιστών πως θα του πληρωθούν όλα τα έξοδα αν το έργο τουμπάρει για «εξωτερικό παράγοντα», χωρίς ευθύνη του ΑΔΜΗΕ.

Και ας σταματήσει ο κ. Μανουσάκης να μας λέει (το είπε και χθες) πως αν η Κύπρος δεν πληρώσει τα 25 εκατ. τότε ο ΑΔΜΗΕ δεν θα πληρώσει την επόμενη δόση στη Nexans για την κατασκευή του καλωδίου και το έργο θα παγώσει (μα και άλλο;). Μόνο λόγια είστε, κ. Μανουσάκη, και εσείς.

Η Κύπρος οφείλει να πληρώσει τα 25 εκατ. για τα έξοδα του 2025. Μάλλον είναι υποχρεωμένη να πληρώσει συνολικά 125 εκατ. έως το 2029. Ανεξαρτήτως ουσιαστικής προόδου. Υπογράψαμε συμφωνία, οφείλουμε να την υλοποιήσουμε. ΑΛΛΑ, ως εκεί.

Δεν πρέπει να αφεθεί, από τις δύο κυβερνήσεις (ή αν χρειαστεί μόνο από την κυπριακή κυβέρνηση), να συνεχίσει ο κ. Μανουσάκης να πληρώνει για ένα καλώδιο που δεν μπορεί να απλώσει στην ανατολική Μεσόγειο. Και το ξέρει πως δεν μπορεί χωρίς τουρκική συναίνεση ή χωρίς κάποιου είδους συμφωνίες Ελλάδας – Τουρκίας, εξού και κάλυψε τα νώτα του (μην πω κάτι άλλο) διασφαλίζοντας με ρυθμιστική απόφαση πως αν το έργο σταματήσει από την Τουρκία (όποτε σταματήσει) τη ζημιά (του) θα την πληρώσουν οι καταναλωτές σε Κύπρο και Ελλάδα.

Συνεπώς, κ. Πρόεδρε και κ. υπουργέ Οικονομικών: Δώστε τα 25 εκατ. για να μην έχουν «πάτημα» να λένε πως βγάλαμε εμείς το καλώδιο από την πρίζα. Στην οποία πρίζα είναι ο ΑΔΜΗΕ που οφείλει να το βάλει και δεν το έκανε ή δεν μπορεί να το κάνει. Όσα λιγότερα ξοδέψει ο ΑΔΜΗΕ για ένα καλώδιο που δεν μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί επί όλων των πτυχών, τόσο το καλύτερο για τους κατοίκους Κύπρου και Ελλάδας. Μέχρι να πείσουν, ΑΔΜΗΕ, Ελλάδα, Κύπρος ότι μπορούν να ποντίσουν το καλώδιο και να διασφαλίσουν τη λειτουργία του. Διότι μόνο με τη λειτουργία του αίρεται η ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου. Όχι με απλή κατασκευή του στη Νορβηγία από την καλοπληρωμένη Nexans.