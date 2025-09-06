Ο Φιλελεύθερος δημοσιοποιεί σήμερα το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Κατανόησης που υπέγραψαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 οι υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου και Ελλάδας, για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο ηλεκτρικών δικτύων, μετά από εξουσιοδότηση των κυβερνήσεων και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Κύπρο.

Η δημοσίευση της συμφωνίας γίνεται για να αποκρυσταλλώσει σαφή και έγκυρη άποψη ο αναγνώστης, ως προς το τι δεσμεύτηκαν να κάνουν τα δύο κράτη και τι οφείλουν να πράξουν το ταχύτερο, ως προς τη χρηματοδότηση του φορέα υλοποίησης (ΑΔΜΗΕ) αλλά και για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, την προσέλκυση επενδυτών και χρημάτων.

Από το κείμενο εκείνου του Πλαισίου -αλλά και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου- προκύπτει πως η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να πληρώσει συνολικά 125 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ, σε πέντε ετήσιες δόσεις των 25 εκατ., από το 2025 έως και το 2029, χωρίς να τεθεί γραπτώς οποιαδήποτε προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού που να συνδέεται με το στάδιο υλοποίησης του έργου. Δεν τέθηκε ως προϋπόθεση ούτε η ολοκλήρωση των βυθομετρήσεων στα χωρικά ύδατα των δύο χωρών ή στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Υπήρχε όμως ως βασικός όρος τα 25 εκατ. να εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ ως πραγματικά και δικαιολογημένα έξοδα που ήδη έκανε ο ΑΔΜΗΕ.

Από το Πλαίσιο Κατανόησης περί Αμοιβαίας Ανάληψης Δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι μεν σαφές ότι η Κύπρος έχει δεσμευτεί να καταβάλλει 25 εκατ. τον χρόνο στον ΑΔΜΗΕ, μέχρι το 2029, εφόσον το ποσό αυτό δικαιολογείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αλλά, από την άλλη, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να καταβάλλεται η ετήσια δόση στον φορέα υλοποίησης. Συνάγεται πως η Κύπρος οφείλει μεν να καταβάλει τα 25 εκατ. για την περίοδο 1/1/25 – 31/12/25, αλλά θεωρητικά μπορεί να το κάνει οποτεδήποτε.

Θυμίζουμε πως στις 31/7/2025 η ΡΑΕΚ με απόφασή της ενέκρινε ποσό 82 εκατ. ευρώ σαν (δικαιολογημένα) ανακτήσιμα έξοδα για τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης και παράλληλα ενέκρινε την πληρωμή στον ΑΔΜΗΕ 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την απόφαση της ΡΑΕΚ, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός γνωστοποίησε τη θέση του ότι τα 25 εκατ. θα εκταμιευθούν όταν ο ΑΔΜΗΕ υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για την ηλεκτρική διασύνδεση, παραπέμποντας σε χρονοδιαγράμματα και βυθομετρήσεις, οι οποίες όμως, όπως προαναφέραμε δεν καταγράφονται ρητά στο Πλαίσιο Κατανόησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στήριξε την περασμένη Τετάρτη τον υπουργό του, αναφέροντας πως η προώθηση του στρατηγικής σημασίας έργου συνδέεται με την ανάληψη των δεσμεύσεων από τον ΑΔΜΗΕ.

Η συμφωνία