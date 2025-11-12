Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, αναφέρθηκε και στην ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε σήριαλ.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αποφασίστηκε από κοινού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ούτως ώστε να μπορεί να βοηθηθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών που θα είναι προς όφελος και της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας.

Δείτε τις δηλώσεις: