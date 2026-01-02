Μιλώντας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ1 «Από Μέρα σε Μέρα» ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι την Ελεγκτική Υπηρεσία την απασχολούν και την προβληματίζουν πολύ τα ανοικτά θέματα της ολοκλήρωσης του τερματικού φυσικού αερίου, της παράδοσης στην ΕΤΥΦΑ της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου Προμηθέας, η προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και τα θέματα της ΑΗΚ, όπως η καθυστέρηση στην εμπλοκή και κατασκευή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για τον Προμηθέα είπε ότι τον Νοέμβριο η Υπηρεσία θέλησε να στείλει δικούς της ελεγκτές στη Μαλαισία για να δουν και να επιθεωρήσουν το πλοίο, αλλά η αποστολή αναβλήθηκε μετά τις διαβεβαιώσεις του τότε υπουργού ότι ο Προμηθέας θα ήταν έτοιμος τέλη Δεκεμβρίου 2025. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε πως ο Δεκέμβριος ολοκληρώθηκε και η Ελεγκτική Υπηρεσία θα ζητήσει ενημέρωση και θα αποφασίσει αν θα στείλει ελεγκτή για να επιθεωρήσει την πλωτή μονάδα.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση είπε πως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις, που επίσης προβληματίζουν. Από τη μια λέει επίσημα η Κυβέρνηση πως το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και θα προχωρήσει και από την άλλη ζητήθηκε μελέτη επικαιροποίησης. Αν το έργο θα προχωρήσει, προς τι η μελέτη, διερωτήθηκε. Είπε ακόμα ότι θα ζητηθεί ενημέρωση και γι’ αυτό το θέμα και η διαδικασία έρευνας είναι σε εξέλιξη. Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η ηλεκτρική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και θα βοηθήσει τους καταναλωτές.

Είπε, τέλος, ότι η Ελεγκτική ερευνά και το θέμα της καθυστέρησης της εμπλοκής της ΑΗΚ στην κατασκευή πάρκων ΑΠΕ, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα. Η ΑΗΚ υποστηρίζει πως παρεμποδίστηκε από τη ΡΑΕΚ και ευρύτερα την προηγούμενη Κυβέρνηση να κατασκευάσει πάρκα ΑΠΕ και βρέθηκε σε μειονεκτική θέση έναντι ιδιωτών επιχειρηματιών. Το θέμα μάς απασχολεί και είναι σε εξ΄λιξη διερεύνηση, είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.