Το βιομηχανικό και ενεργειακό όραμα της Κύπρου βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στο Βασιλικό ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας στην Κύπρο, Manish. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ινδίας, με έμφαση στις υποδομές, την ενέργεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Κατά την επίσκεψη, την Αρχή Λιμένων Κύπρου εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ζήνωνας Απόστολου, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Χριστιάνα Ιακωβίδου, ο Γενικός Διευθυντής, Άνθιμος Χριστοδουλίδης, καθώς και ο Διευθυντής Λιμανιού Λάρνακας, Μιχάλης Κεφαλωνίτης.

Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η παρουσίαση του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού, ενός έργου εθνικής σημασίας που υλοποιείται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και φιλοδοξεί να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα της χώρας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων παρουσίασε αναλυτικά τον σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική ευελιξία του λιμανιού και στον ρόλο του ως πολυδύναμου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στελέχη της Αρχής ανέπτυξαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, καθώς και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του έργου.

Σε σχετική τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου υπογράμμισε ότι το λιμάνι Βασιλικού αποτελεί επένδυση με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του θα ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής της Ινδίας τόνισε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ινδίας για συνεργασίες στον τομέα των υποδομών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου διαμετακομιστικού και επιχειρηματικού εταίρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.