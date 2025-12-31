Η δημόσια κριτική που ασκεί τις τελευταίες μέρες ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ για καθυστέρηση στην προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης φαίνεται να προκαλούν κινητοποίηση στην Κυβέρνηση, ώστε το ταχύτερο να ξεκαθαρίσει πώς, από ποιον και πότε θα πραγματοποιηθεί η μελέτη για επικαιροποίηση δεδομένων ως προς την εκτέλεση του έργου.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μίλησε χθες Τρίτη με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και ένα από τα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν η πραγματοποίηση της επικαιροποίησης, θέμα στο οποίο φαίνεται να εμμένουν και οι δύο πλευρές. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν διευκρίνισε ποιες πτυχές του έργου συζήτησε με τον κ. Μητσοτάκη. Σε άλλο σημείο όμως των απαντήσεών του ανέφερε πως τα επόμενα 24ωρα πιθανό να ανακοινωθεί ο οίκος που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της μελέτης.

Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν ξεκαθαρίζει κατά πόσο υπάρχει νομικά η ευχέρεια να γίνει απευθείας ανάθεση της μελέτης σε κάποιον εξειδικευμένο οίκο μελετών ή αν πρέπει να προκηρυχθούν προσφορές. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν την ευθύνη για την επιλογή μελετητή και για την επίβλεψη της μελέτης θα έχουν τα δύο υπουργεία Ενέργειας ή άλλος κοινός φορέας ή αν εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο η μελέτη επικαιροποίησης να γίνει από κάποιον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή όμως ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει δηλώσει πως δεν χρειάζεται νέα μελέτη, οι πιθανότητες άμεσης εμπλοκής της Κομισιόν φαίνεται να είναι περιορισμένες.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι πρέπει βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να προκηρυχθούν προσφορές, θα πρέπει να αποφασιστεί από ποιον θα προκηρυχθούν και ποια χρονοδιαγράμματα θα τεθούν. Είναι βέβαιο πως αν πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός θα απαιτηθεί χρόνος μερικών μηνών μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να ανατεθεί η μελέτη και από εκεί και πέρα θα χρειαστούν άλλοι τόσοι μήνες για την ίδια τη μελέτη.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε χθες στους δημοσιογράφους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσεγγίζει στην πράξη και όχι στα λόγια ως έργο γεωστρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση.

Σε ερώτηση αν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και αν τέθηκε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενδεχομένως ο ρόλος της Κύπρου σε σχέση με τον διάδρομο IMEC, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε μια πρώτη ενημέρωση σε σχέση με τα αποτελέσματα, με την επιστροφή και του κ. Νετανιάχου στο Ισραήλ θα τύχουμε πλήρους ενημέρωσης σε σχέση με τα όλα όσα έχουν συζητηθεί».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη, όπως είπε, θέση της κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Για το συγκεκριμένο θέμα είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λέω καθημερινή γιατί ακόμη και σήμερα το πρωί είχα επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ένα από τα πολλά θέματα που συζητήσαμε ήταν και το συγκεκριμένο και υπάρχει, επαναλαμβάνω, συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε εμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την απόφαση για επικαιροποίηση των σχετικών μελετών λόγω του έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε σχέση με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο», είπε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αναπτύχθηκε μια σεναριολογία ότι μπορεί να γίνει πρώτα το κομμάτι Ισραήλ -Κύπρου και πως φαίνεται πως κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα το ήθελε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Είναι θέματα τα οποία συζητούμε και τα θέματα αυτά είναι σχετικά και με την ανάγκη αναθεωρημένης μελέτης που να περιλαμβάνει στο σύνολό του το συγκεκριμένο έργο», σημείωσε. Προφανώς εννοούσε πως η επικαιροποίηση ως προς το κόστος, τη βιωσιμότητα και την ωφελιμότητα του έργου θα καλύψει το σύνολο της απόστασης μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Κρήτης και όχι μόνο το τμήμα Κύπρου – Κρήτης.

Ερωτηθείς αν για αυτή τη μελέτη υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αν έχει ξεκινήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο, ενδεχομένως τα επόμενα 24ωρα να έχουμε και συγκεκριμένη ανακοίνωση για το πού θα ανατεθεί η επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης».