Υποδειγματική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τη συνεργασία του με το ΔΗΚΟ, δηλώνοντας παράλληλα πως οι δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, αποτελούν προσωπικές απόψεις του ιδίου και δεν εκπροσωπούν την Κυβέρνηση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο και κληθείς να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου, ανέφερε πως «η συνεργασία με το ΔΗΚΟ είναι υποδειγματική στην βάση των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησης μας».

«Η συνεισφορά του ΔΗΚΟ, όπως και άλλων κομμάτων, είναι καθοριστικής σημασίας γιατί μαζί πετύχαμε τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας μετά από 22 χρόνια, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μετά από 50 χρόνια, μαζί αναβαθμίσαμε τη διεθνή υπόσταση της ΚΔ, μαζί καταφέραμε μία ισχυρή οικονομία και πολλά άλλα που μπορώ να παραθέσω ως αποτέλεσμα αυτής της υποδειγματικής συνεργασίας», πρόσθεσε.

«Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του κ. Παπαδόπουλου του οποίου την άποψη, όπως και όλων των πολιτικών αρχηγών, σέβομαι απόλυτα. Σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια της διακυβέρνησης μας η συμβολή του ΔΗΚΟ όπως και άλλων κομμάτων ήταν καθοριστικής σημασίας», συνέχισε.

Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος εντοπίζει πρόβλημα επικοινωνίας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρόσφατο παράδειγμα, λέγοντας πως «πριν την τελική συζήτηση στη Βουλή για τον φορολογικό μετασχηματισμό είχα κοινή συνάντηση με τους τρεις αρχηγούς κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένου και του Νικόλα Παπαδόπουλου στην παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών έτσι ώστε να συντονιστούμε σε σχέση με αλλαγές που επιθυμούσαν να δουν».

Όσο αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, τόνισε πως «ήταν προσωπικές και δεν εκπροσωπούν την Κυβέρνηση».

Ο Πρόεδρος είπε πως έχει μιλήσει επανειλημμένα και σε πρόσφατη συνέντευξή του στον «Φ», για τη συνεργασία του και με το ΔΗΚΟ και με άλλα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για την επίμαχη επιστολή, είπε πως δεν απάντησε γιατί ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ την είχε δημοσιοποιήσει, οπότε απάντησε κι αυτός με τη σειρά του δημόσια.

Τέλος, σε ερώτηση εάν θα συναντηθεί με τον Νικόλα Παπαδόπουλο είπε πως δεν είναι κάτι που το αποκλείει.