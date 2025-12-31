Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν σήκωσε το γάντι που του ρίχνει σχεδόν καθημερινώς ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε περισσότερο θεσμικά παρά πολιτικά χθες στις αναφορές του Νιικόλα Παπαδόπουλου, ενώ εκθείασε και τη συνεργασίας της Κυβέρνησης με το Δημοκρατικό Κόμμα. Διαχώρισε μάλιστα τη θέση του από τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος τη Δευτέρα χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου του ΔΗΚΟ ως παιχνίδια πολιτικής επιβίωσης.

Η συνεργασία με το ΔΗΚΟ είναι υποδειγματική στη βάση των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησής μας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως είπε, η συνεργασία με το ΔΗΚΟ «είναι υποδειγματική στη βάση των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησής μας», προσθέτοντας ότι και η συνεισφορά του Δημοκρατικού Κόμματος όπως και άλλων κομμάτων, είναι καθοριστικής σημασίας και ο ρόλος του είναι σημαντικός.

«Γιατί μαζί πετύχαμε τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας έπειτα από 22 χρόνια. Γιατί μαζί πετύχαμε τη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ύστερα από 50 χρόνια. Γιατί μαζί αναβαθμίσαμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε περιφερειακό, σε διεθνές επίπεδο», τόνισε.

«Γιατί μαζί έχουμε καταφέρει μια ισχυρή οικονομία με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με ποσοστά που αγγίζουν την περίοδο του 2008, με τη χώρα μας πίσω στην βαθμίδα Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης έπειτα από 13 χρόνια και πολλά άλλα που μπορώ να παραθέσω ως αποτέλεσμα αυτής της υποδειγματικής συνεργασίας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για δήλωση του κ. Παπαδόπουλου ότι η στήριξη στην Κυβέρνηση έχει κόστος για το κόμμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του κ. Παπαδόπουλου, του οποίου την άποψη, όπως είπε, καθώς και όλων των πολιτικών αρχηγών, σέβεται απόλυτα.

«Μίλησα για συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της διακυβέρνησης σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια που βρισκόμαστε στην εξουσία και μπορώ να συνεχίσω με πολλά άλλα όπου η συμβολή του Δημοκρατικού Κόμματος όπως και άλλων πολιτικών ομάδων ήταν καθοριστικής σημασίας», συνέχισε.

Ανέφερε ακολούθως ότι πριν την τελική συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον φορολογικό μετασχηματισμό είχε κοινή συνάντηση με τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Παπαδόπουλου, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών έτσι ώστε να συντονιστούν σε σχέση με αλλαγές που επιθυμούσαν να δουν στη φορολογική μεταρρύθμιση.

«Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα της συνεργασίας που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ, και δεν είναι σωστό εκ μέρους μου, να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Παπαδόπουλου», συμπλήρωσε.

Για τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας είπε ότι ήταν προσωπικές δηλώσεις και δεν εκπροσωπούν την Κυβέρνηση.

«Έχω μιλήσει, και πρόσφατα σε συνέντευξη που έδωσα στον ’Φιλελεύθερο’ σε σχέση με τη συνεργασία μας και με το Δημοκρατικό Κόμμα και με τα άλλα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, και επανέλαβα σήμερα συγκεκριμένες εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων ως αποτέλεσμα αυτής της υποδειγματικής συνεργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν απάντησε στην επιστολή του κ. Παπαδόπουλου γιατί είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος την αποστολή της επιστολής και απάντησε ακολούθως και αυτός δημόσια.

«Σίγουρα μπορώ να συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείω. Αλλά επαναλαμβάνω, η θέση μου, η ξεκάθαρή μου θέση είναι αυτή που σας προανέφερα για υποδειγματική συνεργασία, επαναλαμβάνω, όχι ως σχήμα λόγου αλλά με συγκεκριμένα αποτελέσματα», υπογράμμισε.

«Μίλησα για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την εκπαιδευτική (μεταρρύθμιση), το μεταναστευτικό, που να σας θυμίσω ότι το 2023 ήταν το υπ’ αριθμόν ένα θέμα στον δημόσιο διάλογο και πού βρίσκεται σήμερα. Όλα αυτά και πολλά άλλα (είναι) αποτέλεσμα αυτής της διακυβέρνησης, σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με πολιτικές ομάδες, με πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Δημοκρατικού Κόμματος», κατέληξε.

Εσωκομματική μουρμούρα για τη στάση του προέδρου του ΔΗΚΟ

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνεχίζει στο ίδιο τέμπο των επικρίσεων κατά της Κυβέρνησης και του Προέδρου Χριστοδουλίδη, καλώντας χθες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώσει εάν συμφωνεί με τις θέσεις που εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, αλλά και κατά πόσο τον εκφράζουν αναφορές του Υπουργού Οικονομικών.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντήσει κατά πόσον συμφωνεί με την τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων στις επικρίσεις του ΔΗΚΟ προς την Κυβέρνηση.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης οφείλει να ξεκαθαρίσει εάν οι δηλώσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας εκφράζουν τον ίδιο ή εάν αποτελούν προσωπικές τους τοποθετήσεις. Ζήτησε, επίσης, να αποσαφηνιστεί προς τον δηκοϊκό κόσμο εάν πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση της Κυβέρνησης εναντίον του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε τις επικρίσεις περί κυβερνητικής διγλωσσίας στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν οι συνεχείς δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εντοπίζεται πρόβλημα στη διαβούλευση με το Προεδρικό, ενώ ξεκαθάρισε πως το τελευταίο διάστημα δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Οι δηλώσεις και οι κινήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου προκαλούν συζητήσεις και στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ. Στελέχη και βουλευτές του κόμματος επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση σε συλλογικό επίπεδο για τη στάση του ΔΗΚΟ έναντι της Κυβέρνησης. Εκφράζεται, επίσης, άγνοια ως προς το κατά πόσο υφίσταται πολιτική στόχευση πίσω από αυτή τη σκληρή γραμμή αντιπαράθεσης.

Επιπρόσθετα, και ανεξάρτητα από το πώς τοποθετείται ο καθένας απέναντι στην Κυβέρνηση, καταγράφεται ανησυχία για το πώς αυτή η αντιπαράθεση ενδέχεται να επηρεάσει το κόμμα στις εκλογές. Την ίδια ώρα, δηκοϊκοί κύκλοι σημειώνουν ότι το θέμα του GSI δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος αποχώρησης από την Κυβέρνηση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που, τουλάχιστον δημόσια, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν φαίνεται να υφίσταται πλέον σχετικό ζήτημα.

Δεν περνά, πάντως, απαρατήρητο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ παραμένει ουσιαστικά μόνος στις επικρίσεις κατά της Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς ακόμη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δίνουν συνέχεια στην υπόθεση.

Παντρεμένο με κυβέρνηση, ερωτευμένο με αντιπολίτευση

«Δεν μπορεί το ΔΗΚΟ, όμως, ενώ είναι παντρεμένο με την Κυβέρνηση να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένο με την αντιπολίτευση», ήταν η απάντηση του Μαρίνου Κλεάνθους στον Νικόλα Παπαδόπουλο για τις νέες επικρίσεις του κατά της Κυβέρνησης. Σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του δηλώσεις χθες, ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

«Μπορεί και εμείς ως ΔΗΠΑ κατά καιρούς να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα με την Κυβέρνηση, όμως συμφωνούμε με την ευρύτερη γραμμή και τους στόχους της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, συνεχίζοντας, ανέφερε ότι το θέμα που προκύπτει με τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι οι προθέσεις του σημερινού ΔΗΚΟ. «Καθώς στο ίδιο πλαίσιο ο Νικόλας ενώ υψώνει τους τόνους με κριτική κατά της Κυβέρνησης, την ίδια ώρα μιλά και για την προοπτική συνεργασίας του ΔΗΚΟ με τον ΔΗΣΥ την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί το ΔΗΚΟ, όμως, ενώ είναι παντρεμένο με την Κυβέρνηση να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένο με την αντιπολίτευση. Το ΔΗΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του», υπέδειξε.