«Δεν μπορεί το ΔΗΚΟ, όμως ενώ είναι παντρεμένο με την Κυβέρνηση να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένο με την αντιπολίτευση», ήταν η απάντηση του Μαρίνου Κλεάνθους στον Νικόλα Παπαδόπουλο για τις νέες επικρίσεις του κατά της Κυβέρνησης. Σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του δηλώσεις σήμερα το πρωί, ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

«Μπορεί και εμείς ως ΔΗΠΑ κατά καιρούς να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα με την Κυβέρνηση. Όμως συμφωνούμε με την ευρύτερη γραμμή και τους στόχους της κυβέρνησης. Γι αυτό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρίνος Κλεάνθους.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, συνεχίζοντας ανέφερε ότι το θέμα που προκύπτει με τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι οι προθέσεις του σημερινού ΔΗΚΟ. «Καθώς στο ίδιο πλαίσιο ο Νικόλας ενώ υψώνει τους τόνους με κριτική κατά της κυβέρνησης την ίδια ώρα μιλά και για την προοπτική συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΔΗΣΥ την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί το ΔΗΚΟ, όμως ενώ είναι παντρεμένο με την κυβέρνηση να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένο με την αντιπολίτευση. Το ΔΗΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Εμείς ως ΔΗΠΑ χωρίς εξάρσεις, με σύνεση, και σοβαρότητα στηρίζουμε εκει που πρέπει την κυβέρνηση και εκεί που διαφωνούμε καταθέτουμε δημιουργικά και θεσμικά την διαφωνία μας», υπέδειξε.