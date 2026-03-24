Τους υποψηφίους που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε σήμερα η Δημοκρατική Παράταξη, μετά τη χθεσινή επικύρωσή από το Πολιτικό Γραφείο. Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο πρόεδρος Μάριος Καρογιάν, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να μην κατέλθει στις εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει πλέον να δοθεί χώρος σε νέους ανθρώπους.

Οι 54 στο ψηφοδέλτιο της ΔΗΠΑ

1 ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Επιχειρηματίας

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας

3 ΒΡΑΧΙΜΗ ΕΛΕΝΑ Φαρμακοποιός

4 ΓΙΑΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

5 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος

6 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ Νομικός

7 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΚΥΠΡΟΥΛΑ Εκπαιδευτικός – Οργανωτική Γραμματέας ΣΕΚ

8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιχειρηματίας- Πρόεδρος Γυναικείας Έπαλξης ΔΗΠΑ

9 ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΤΑΚΗΣ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

10 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΟΚΟΣ) Επιχειρηματίας-Γεωργοκτηνοτρόφος Πρόεδρος Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων ΔΗΠΑ

11 ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ Πρώην Ελληνοκύπριος Εκπρόσωπος Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) – Ανώτερος Λειτουργός ΚΟΑΓ

12 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΑ Υπεύθυνη Πωλήσεων, Διαφήμισης και Προώθησης – Εκπρόσωπος Τύπου Lakatamia FC – Διοικητική Λειτουργός Συνδέσμου ΔΕΠΥ Κύπρου

13 ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ ΓΙΩΡΓΟΣ Βουλευτής – Εθελοντής Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή

14 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πρόεδρος Σωματείου στήριξης ΑμέΑ «ΑΡΩΓΟΣ», Φυσιοθεραπευτής

15 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΚΡΙΣ Επιχειρηματίας

16 ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Βουλευτής – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΠΑ

17 ΧΑΠΕΣΙΑΝ ΑΡΙ Πολιτικός Επιστήμονας – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

18 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υποστράτηγος (ε.α)

19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός-Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΠΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

1 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΕΛΕΝΗ Ιδιωτική Υπάλληλος

2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΑ Επαγγελματικός Στέλεχος ΔΗΠΑ – Εθελόντρια – Γραμματέας Φιλανθρωπικού Σωματείου “Αλυσιδα Αγάπης – Γέφυρα Προσφοράς”

3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΗΛΙΑΝΑ Χειρούργος Οδοντίατρος

4 ΚΟΥΜΗ ΡΕΝΟΣ Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου

5 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΙΖΟΣ Διεθνολόγος – Πολιτικός Αναλυτής

6 ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΒΡΑΑΜ Γενικός Διευθυντής Πολυεθνικής Εταιρείας – Βοηθός Γενικός Οργανωτικός ΔΗΠΑ

7 ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Επιχειρηματίας

8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός

9 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ

10 ΤΟΝΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Φοιτητής – Ποδοσφαιριστής

11 ΤΣΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λογοθεραπευτής

12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Νοσηλευτής – Πρόεδρος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νομικός-Διευθυντής στην εταιρεία LDC LTD

2 ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Επιχειρηματίας – Αντιπρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγ.Νάπας

3 ΖΥΝΤΗΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Επιχειρηματίας

4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιχειρηματίας

5 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ Κοινοτάρχης Τίμης – Επιχειρηματίας

6 ΚΙΜΩΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Επιχειρηματίας

7 ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΑΜΠΟΣ) Επιχειρηματίας

8 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Τεχνικός Υπολογιστών – Πρ. Σωματείου “Το Λευκόνοικο”

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ Λειτουργός Επικοινωνίας ΔΗΠΑ

10 ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΕΡΓΗΣ Ιατρός – Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

1 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΟΥΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Δικηγόρος

3 ΚΟΥΝΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος

4 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Οδοντίατρος

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τεχνολόγος Ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής

6 ΠΙΠΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Κοινοτάρχης Κιτίου- Γραμματέας Αγροτικής Ένωσης Κυπρίων της ΔΗΠΑ στη Λάρνακα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

1 ΣΚΟΡΔΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Αριστίνδην – Διευθυντικό Στέλεχος στην Εκτελεστική Ομάδα διεθνούς αλυσίδας εστιατορίων

2 ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΩΛΙΝΑ Ασφαλιστική Σύμβουλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

1 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Επιχειρηματίας

2 ΚΕΣΟΥΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

3 ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δικηγόρος

4 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΑ Δημόσιος Υπάλληλος

5 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΑΝΟΣ Φιλόλογος

Σημειώνεται ότι όπως εξήγησε ο Μάριος Καρογιάν, ο εντέκατος υποψήφιος για την επαρχία Αμμοχώστου ενημέρωσε τη ΔΗΠΑ ότι για σοβαρούς λόγους υγείας αποσύρει το ενδιαφέρον του για μια θέση στο ψηφοδέλτιο. Η παράταξη αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το όνομα του υποψηφίου που θα συμπληρώσει την ομάδα υποψηφίων στην Αμμόχωστο.

Επιπλέον, στην επαρχία Κερύνειας δεν ανακοινώθηκε το όνομα του τρίτου υποψηφίου, αφού το συγκεκριμένο άτομο ζήτησε να γνωστοποιηθεί η υποψηφιότητα του την ερχόμενη Πέμπτη, για προσωπικούς λόγους.

Καρογιάν: Δεν είναι κοτσιάνη η όποια θέση

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ στις εισαγωγικές του δηλώσεις επισήμανε ότι οι υποψήφιοι επιλέχτηκαν με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Έκανε λόγο για πολυσυλλεκτικό σχήμα ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις.

Ο Μάριος Καρογιάν μίλησε για μια συνειδητή επιλογή και απόφαση να μην είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την οποία έλαβε με «καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα».

«Διετέλεσα βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής. Νιώθω ότι η κοινοβουλευτική μου δράση πρέπει να έχει ένα τέλος, να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους. Δεν είναι κοτσιάνη του όποιου αρχηγού η όποια θέση και το όποιο αξίωμα».

Ο Μάριος Καρογιάν διευκρίνισε ότι θα παραμείνει επικεφαλής του κόμματος και θα δώσει τη μάχη στη πρώτη γραμμή κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα του ότι «κόντρα στις δημοσκοπήσεις, τις νουθεσίες και τα πιστεύω κάποιων» η ΔΗΠΑ θα εισέλθει ξανά στο κοινοβούλιο και μάλιστα με ισχυρή παρουσία.

«Η ΔΗΠΑ έκλεισε τον κύκλο της, αντίθετα τώρα τον ενισχύει, ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν λειτουργοί των ΜΜΕ και δημοσκόποι», τόνισε ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, αναφερόμενος «στους κακόπιστους και τους κακεντρεχείς», δήλωσε πως δεν εγκαταλείπει το καράβι επειδή βουλιάζει, όπως ίσως κάποιοι να λένε. «Ο Μάριος Καρογιάν δεν φυγομάχησε ποτέ, δεν φοβήθηκα να πάω εναντίον του ρεύματος», υπογράμμισε.

Εξέφρασε επιπλέον την εκτίμηση ότι όσοι τον αγαπούν και πιστεύουν σε αυτόν θα στηρίξουν την παράταξη παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος. «Εκείνοι οι οποίοι έχουν αμφιβολίες να κάνουν λίγη υπομονή και θα τα πούμε ξανά στην κάλπη», σημείωσε.